Bitcoin intenta estabilizarse, pero sigue bajo los u$s65.000 tras seis semanas consecutivas de pérdidas + Agregar ámbito en









La principal criptomoneda no logra superar los u$s65.000, presionada por las apuestas a una suba de tasas en diciembre, la caída de las tecnológicas y la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato. Los ETF spot acumulan tres semanas de retiros. El mercado espera las actas de la Fed.

Bitcoin bajo la lupa: Retiros de ETF y el impacto de la Fed. Jonathan Borba

Bitcoin (BTC) avanza cerca de un 0,4% en las últimas 24 horas y se mantiene en torno a los u$s64.500, aunque sigue con dificultades para superar los u$s65.000 tras haber caído hasta los u$s62.000 la semana pasada y haber tocado mínimos de tres meses. Ethereum (ETH) apenas se mueve y lucha por conservar los u$s1.800. Entre el resto de las altcoins, los movimientos son mixtos, con subas destacadas de hasta el 4% en tokens como XRP.

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La criptomoneda acumula seis semanas consecutivas de pérdidas, en un contexto en el que el apetito por el riesgo se vio frenado por dos factores: el temor a que las tasas de interés en Estados Unidos sigan subiendo y la fuerte caída de las acciones tecnológicas.

Esa corrección se profundizó por un escándalo de gobernanza en Nvidia y por las dudas del mercado sobre una posible desaceleración del gasto en inteligencia artificial (IA) en los próximos trimestres.

Los inversores institucionales continúan al margen. Según datos de SoSoValue, los ETF spot de Bitcoin acumulan tres semanas consecutivas de salidas, con retiros por cerca de u$s232 millones en lo que va de esta semana.

La Fed, los demócratas y Anthropic La atención se concentra ahora en las actas de la reunión de fines de octubre de la Reserva Federal (Fed). El mercado busca allí pistas adicionales sobre la política monetaria, en medio de apuestas cada vez más firmes a una suba de tasas en diciembre.

A la presión monetaria se sumó un factor político. La reciente victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato, que le dio el control de ambas cámaras del Congreso, generó incertidumbre sobre las perspectivas regulatorias del sector cripto en Estados Unidos. Otro factor que pesa sobre la liquidez esta semana es la esperada salida a bolsa de Anthropic. Los analistas advierten que la operación podría desviar capital desde activos especulativos hacia la oferta del gigante de la IA.

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