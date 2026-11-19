La principal criptomoneda no logra remontar la mala racha, en un mercado donde las altcoin cotizan de manera dispar. Analistas señalan la oportunidad de comprar, mientras el foco se desvía en próximos aumentos de la Fed y la salida a bolsa de Anthropic.

Bitcoin (BTC) cae cerca de 0,4% en las últimas 24 horas y se mantiene en torno a los u$s63.900 , con dificultades para retomar la barrera de los u$s65.000, tras haber caído hasta los u$s62.000 la semana pasada y tocar mínimos de tres meses . Ethereum (ETH) sube 0,4% y lucha por conservar los u$s1.800. Entre el resto de las altcoins, los movimientos son mixtos, siendo Zcash la cripto que más aumenta, con 1,9%.

Los activos digitales siguen sufriendo en un entorno de deterioro macroeconómico , con la inflación al alza y otra serie de datos que no terminan de convencer a unos inversores que cada vez tienen más claro que la Reserva Federal (Fed) subirá los tipos en diciembr e. Además, según datos de la herramienta FedWatch, el consenso cada vez parece tener más claro que habrá subidas en enero y en marzo de 2027, aunque algunos analistas son escépticos con esta tesis.

Cabe precisar que Bitcoin acumula seis semanas consecutivas de pérdidas , en un contexto en el que el apetito por el riesgo se vio frenado por dos factores: el temor a que las tasas de interés en Estados Unidos sigan subiendo y la fuerte caída de las acciones tecnológicas.

Estos precios bajistas del Bitcoin han despertado diversas opiniones sobre si es un momento óptimo para la compra de cripto. Zach Pandl , director de investigación de Grayscale, plantea que los precios actuales de las criptomonedas representan "puntos de entrada muy atractivos" para los inversores con un horizonte de inversión a medio y largo plazo .

El analista sostiene que las tendencias fundamentales del sector de las criptomonedas siguen siendo sólidas , especialmente en ámbitos como la adopción institucional de las "stablecoins" y de los activos tokenizados.

El detalle

Según el analista, el descenso de los precios se debe a dos factores principales. El primero, las salidas de capital de las stablecoins hacia las monedas fiduciarias, que, en su opinión, se aceleraron tras el hackeo a Binance a finales del mes pasado. Sin embargo, Pandl considera que las monedas estables que cumplen con la Ley GENIUS —la normativa que regula las stablecoins en EEUU—, presentan un riesgo reducido y podrían volver a registrar flujos de entrada.

El segundo factor fue el efecto contagio procedente de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA), entre ellas Nvidia. El informe de Grayscale señala que los fondos de inversión orientados al crecimiento, que mantienen posiciones tanto en criptomonedas como en acciones tecnológicas, redujeron su exposición al riesgo. También destaca que ambos sectores comparten necesidades de infraestructura similares, como es el caso de los mineros de bitcoin, que pueden proporcionar capacidad de computación a empresas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial.

Bitcoin y Criptomonedas: El Bitcoin extiende su racha negativa, cayendo por debajo de los u$s64.000. Jonathan Borba

"Por tanto, un deterioro de las perspectivas de inversión en inteligencia artificial podría tener consecuencias para los proveedores de infraestructura de Bitcoin y para el propio bitcoin", detalla.

Por otra parte, Grayscale considera que la corrección no parecía estar estrechamente relacionada con la prevista salida a bolsa de Anthropic ni con las presiones que afectan a Strategy. Además, sus indicadores internos mostraron que las valoraciones habían pasado rápidamente de niveles de sobrecompra a niveles de sobreventa.

La Fed y Anthropic

Las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, celebrada los pasados 27 y 28 de octubre, muestran que el banco central está decidido a seguir pisando el acelerador. El documento muestra que, en el cónclave de octubre, el banco decidió recopilar más información y debatió sobre la inteligencia artificial (IA) y sus efectos en ella, ya que la demanda asociada a esta tecnología podría constituir "una fuente significativa de riesgo inflacionista".

Esta postura más hawkish de la Fed está empezando a tomar forma en la voz de algunos de sus miembros. Ayer, el gobernador Christopher Waller volvió a abogar por un endurecimiento más duro de lo previsto ante la trayectoria "preocupante" de la inflación y subrayó que "si realmente queremos reducirla, tenemos que empezar a adoptar medidas más contundentes". "Puede que sea necesario un golpe de efecto para sorprender a los mercados", sentenció.

Las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, celebrada los pasados 27 y 28 de octubre, muestran que el banco central está decidido a seguir pisando el acelerador.

Otro factor que pesa sobre la liquidez fue el estreno en bolsa de Anthropic. La compañía detrás del chatbot Claude concretó la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia, al recaudar u$s107.300 millones mediante una combinación de colocación de acciones y una inversión privada. La operación superó el récord que hasta ahora ostentaba SpaceX y dejó a la tecnológica con una valuación cercana a u$s1,5 billones. Los analistas advierten que la operación podría desviar capital desde activos especulativos hacia la oferta del gigante de la IA.

De acuerdo con Bloomberg, Anthropic estableció el precio de su oferta pública en u$s83 por acción —superando la banda orientativa inicial de entre u$s70 y u$s78—, impulsada por una sólida demanda de inversores institucionales que casi multiplicó por siete la oferta de títulos disponibles, confirmando el sostenido atractivo del segmento de IA, pese a las turbulencias recientes en el sector tecnológico.