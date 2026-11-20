Pierde 3,3% en las últimas 24 horas y toca su nivel más bajo en casi cinco meses, mientras Ethereum cede 3,09% y rompe el piso de los u$s1.700. El retroceso de las tecnológicas y la expectativa de una Fed más dura arrastran a todo el mercado cripto.

Bitcoin cae: El Bitcoin (BTC) se derrumba 3,3% en las últimas 24 horas y se mantiene en torno a los u$s61.700

Bitcoin (BTC) se derrumba 3,3% en las últimas 24 horas y se mantiene en torno a los u$s61.700. Así, cae a mínimos de casi cinco meses y se encamina a su séptima semana consecutiva de pérdidas, después de que el fuerte desplome de las valuaciones de la inteligencia artificial dejara a los inversores cautelosos ante cualquier apuesta riesgosa. Las criptomonedas sufren ese escenario.

Ethereum (ETH) sigue el camino de Bitcoin y cae 3,09%, perforando los u$s1.700. Entre el resto de las altcoins, cotizan con una fuerte baja, llegando en el caso de Zcash al 13%. Cabe señalar que la mayoría de las principales altcoins cuentan con pérdidas semanales de entre 10% y 13%.

Las criptomonedas retrocedieron en un contexto en el que la caída de las acciones tecnológicas en el mundo redujo el espacio para las apuestas especulativas que se apoyan en el interés por el riesgo .

Durante la semana, las tecnológicas registraron fuertes pérdidas , porque los inversores dudaron de que el enorme gasto en inteligencia artificial de los últimos años sea rentable a largo plazo, e incluso de que pueda mantenerse durante los próximos meses.

La histórica salida a bolsa de Anthropic hizo poco por mejorar la confianza : la acción cerró muy por debajo de sus máximos intradía y perdió más terreno en la sesión posterior al cierre del jueves.

También se percibió que Anthropic estaba drenando liquidez de las posiciones en criptomonedas, con inversores institucionales que vendieron de forma sostenida ETF de Bitcoin al contado a lo largo de esta semana.

Bitcoin y Criptomonedas: El Bitcoin extiende su racha negativa, cayendo por debajo de los u$s64.000. Jonathan Borba

Según SoSoValue, los ETF de Bitcoin al contado registraban salidas por u$s1.120 millones en lo que va de la semana, la tercera seguida en que los retiros superan los u$s1.000 millones.

Una tormenta de factores negativos

Una tormenta de factores adversos golpea hace semanas a Bitcoin y a los mercados cripto. Uno de los principales es la perspectiva de tasas más altas en Estados Unidos, ya que varios datos económicos y declaraciones de la Reserva Federal anticipan una suba en diciembre. Cabe señalar que tasas más elevadas perjudican a los activos especulativos como Bitcoin.

Carolina Gama, Country Manager de Bitget Argentina, sostuvo en su informe diario que “el principal factor de presión viene de la Fed”. Las actas de la última reunión mostraron que casi todos los miembros del comité consideran apropiadas nuevas subas de tasas, y algunos admitieron un aumento superior a 0,25 punto en diciembre.

El CME FedWatch indica cerca de 95% de probabilidad de una suba de 0,25 punto en la reunión del 8 y 9 de diciembre, lo que llevaría la tasa al rango de 4,00% a 4,25%. El dólar marcó su máximo en 19 meses y el oro cayó más de 3%, a su nivel más bajo en más de un año, una señal de que el endurecimiento monetario pesa de forma amplia sobre los activos sin rendimiento.

“Hoy, la principal prueba para el Bitcoin es Anthropic en el Nasdaq. Un rendimiento fuerte puede renovar el apetito por activos de riesgo y extender la recuperación del bitcoin en el corto plazo, como ya anticipan los futuros tecnológicos. Sin embargo, para que este movimiento gane consistencia, los flujos de los ETF tienen que cambiar de dirección. El próximo punto decisivo es el PCE de octubre, el miércoles 25, que puede reforzar o aliviar la presión por una suba mayor de tasas en diciembre. Hasta entonces, la zona de u$s62.000 sigue siendo el soporte más relevante”, agregó Gama.

La caída de las tecnológicas, la incertidumbre regulatoria y la perspectiva de tasas más altas en EEUU impactan negativamente.

A la presión sobre las criptomonedas se sumó un panorama regulatorio incierto, tras la avalancha del Partido Demócrata en ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

Los mercados temen un entorno regulatorio menos favorable cuando los demócratas asuman el poder en 2027, dado que varios miembros destacados del partido, entre ellos la senadora Elizabeth Warren, han pedido una regulación más estricta de las criptomonedas.