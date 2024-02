Bitcoin no frena el rally y ya rozó los u$64.000: una altcoin se dispara casi 30%

"La fuerza del rally nos hace pensar que hay FOMO (miedo de perderse algo, el rally en este caso) creciente apuntando a la marca de u$s100.000 . Por supuesto, no estoy diciendo que bitcoin suba directamente a ese nivel, pero el entusiasmo claramente volverá si bitcoin supera con éxito los u$s69.000", afirmó Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank en Bolsamanía.

Desde una perspectiva fundamental, explicó Ozkardeskaya, que la subida del precio "tiene sentido". "La oferta es limitada, la demanda está aumentando, los inversores no están dispuestos a vender y la llegada de los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de BTC al contado ha hecho que la clase de activos sea más invertible para los grandes inversores. Si la correlación de BTC con las clases de activos tradicionales disminuye, y si los movimientos de precios se producen en función de los fundamentos del sector, sería un activo de diversificación interesante para las carteras tradicionales", subraya esta experta.

El 'rally' de la criptomoneda lídersigue estando alimentado por los mismos factores que los últimos días. Y lejos de moderarse, se están intensificando. La alocada evolución de los precios observada este miércoles también trajo consigo volúmenes de negociación récord para los fondos cotizados. Sin ir más lejos, el iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock negoció 3.300 millones de dólares en acciones, más del doble que el martes, según datos de Eric Balchunas, analista de ETF de Bloomberg.

Relacionado con esto, se conoció que Morgan Stanley estaría estudiando la inclusión de estos productos cotizados en su plataforma de corretaje, lo cual sería un impulso difícil de medir dado el tamaño de la firma estadounidense. Simon Peters, analista experto en criptoactivos de eToro, señala que estos últimos acontecimientos "resaltan una tendencia creciente de inversores institucionales que desean exponerse al bitcoin". "Espero que esta tendencia continúe y es posible que podríamos ver al bitcoin alcanzar un nuevo máximo histórico (con el precio superando los 69.000 dólares) en las próximas semanas", añade Peters.

Asimismo, la cercanía del 'halving' o reducción a la mitad de la red bitcoin, que tendrá lugar el próximo mes de abril, también está contribuyendo a una mejora de los precios. Según el experto de eToro, el 70% de todos los bitcoins en circulación no se ha movido en más de un año y la cantidad disponible para compra en las bolsas de compraventa está en el nivel más bajo desde principios de 2018. Asimismo, los bitcoins custodiados por las compañías mineras se encuentran en mínimos no vistos desde 2021, ya que están tratando de conseguir el mayor beneficio posible y una mejor posición financiera antes de la reducción a la mitad, la cual se prevé que sea una prueba de estrés para las mineras, que podrían reducir sus ingresos, aumentar sus costes de producción y facilitar un proceso de consolidación en el espacio.

Si bien la mayoría de los expertos creen que la criptomoneda reina seguirá subiendo tras el 'halving', algunos piden algo de cautela. Por ejemplo, Ozkardeskaya cree que, dado que los movimientos están siendo impulsados "por una buena dosis de especulación", las fluctuaciones "podrían ser elevadas" y "algunos ya prevén una corrección a la baja del 20% una vez finalizado el repunte". De su lado, Peters no ve una subida "tan significativa" como esperan algunos, ya que la ganancia porcentual ha disminuido en cada 'halving'. No obstante, este estratega ve muy difícil que el bitcoin no alcance las 6 cifras.

Por último, cabe señalar que el Índice de Miedo y Codicia Cripto ('Crypto Fear & Greed Index') se ha situado en 87 puntos, un nivel elevadísimo que indica una situación de "extrema codicia" en el mercado. Una lectura a la baja de esta referencia puede indicar un "miedo extremo" que puede ser interpretado como una señal de que los inversores están demasiado preocupados y suele ser entendido como una oportunidad de compra. Al contrario, un amplio sentimiento de "codicia" puede indicar que el mercado está a punto de sufrir una corrección.