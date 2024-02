Rally en las criptomonedas: ¿el Bitcoin en una nueva burbuja?

En el mundo académico “serio”, hay una discusión que permanece hace mucho tiempo y es si existen o no “las burbujas financieras" (del tipo que sean, racionales, especulativas… hay todo un rosario de nombres y variantes). Lo que ocurre con el Bitcoin renueva esa discusión. Como la cosa es bastante arcana, resumiendo debería decirse que no, que no existen y que se trata meramente de formaciones en el recorrido de los precios de los activos, que solo pueden ser definidos de esa manera “expost” -después que sucedieron los hechos-, y que no hay ninguna definición definitiva y universalmente aceptada de cómo se forman y que son estas burbujas.