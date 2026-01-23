Bitcoin cotiza a u$s89.000 y registra una caída semanal de más del 6% en su valor + Seguir en









La principal criptomoneda sufre las consecuencias de un complejo marco internacional, con tensiones en EEUU y Japón.

Cotización de Bitcoin hoy. Depositphotos

Las criptomonedas operan dispares en el cierre de este viernes 23 de enero. Bitcoin (BTC) cae 0,9%, hasta la zona de los u$s89.450, según Binance, y registra una caída semanal del 6,7%.

Mientras tanto, Ethereum (ETH) desciende 1,5% y cotiza en torno u$s2.939. Por su parte, las altcoins intercalan ganancias y pérdidas acotadas.

La tensión internacional domina el mercado La confianza en el mercado cripto se vio reducida, principalmente por los conflictos y tensiones que rigen en el plano internacional.

Los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la jornada de miércoles del Foro de Davos sobre la situación en Groenlandia no sirvieron para aumentar el apetito, mientras que la incertidumbre económica que atraviesa Japón enfrió la demanda en la sesión asiática.

Los activos refugio como el oro y otros metales preciosos se dispararon a máximos históricos debido a la creciente demanda de activos físicos, con el Bitcoin quedando rezagado frente al oro, con un valor que se convierte en el mínimo del mes.

El índice de prima de Bitcoin de Coinbase, que mide la brecha entre el precio del Bitcoin en EEUU y el promedio global, mostró que la criptomoneda cotizaba con un descuento casi constante en el país norteamericano desde mediados de diciembre, lo que indicó que el apetito minorista por Bitcoin seguía siendo mayormente débil.

