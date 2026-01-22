Bitcoin se apalanca en u$s89.000 e intenta ganar mayor confianza entre inversores + Seguir en









La principal criptodivisa había gozado de un breve repunte luego de los comentarios de Donald Trump en el Foro de Davos.

Cotización de la principal criptomoneda hoy. Depositphotos

Las criptomonedas anotan tímidas subas este jueves 22 de enero. Bitcoin (BTC) rebota 0,7% diario, hasta la zona de los u$s89.899, según Binance, y sostiene su valor luego de los comentarios de Donald Trump en la jornada de miércoles del Foro de Davos sobre la situación en Groenlandia.

Mientras tanto, Ethereum (ETH) avanza 0,9% y cotiza en u$s2.992. Entre las altcoins resaltan las ganancias de BNB (+2,2%) y Ripple (XRP) (+2,4%).

Embed Los comentarios de Trump en Davos dan esperanza a Bitcoin En la jornada del miércoles, el Foro Económico Mundial tuvo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como su principal exponente. El republicano era uno de los actores más esperados del evento, y sorprendió al bajar levemente la guardia con respecto a Groenlandia, isla que él considera esencial para la seguridad nacional del país.

En ese sentido, explicó que no utilizará la fuerza militar para hacerse con el territorio, y que no impondrá aranceles contra Europa por sus demandas sobre Groenlandia, ya que también se había alcanzado un acuerdo marco sobre el asunto.

Sin embargo, los mercados de criptomonedas siguieron sin despertar interés, especialmente entre los inversores minoristas, mientras se mantiene la cautela ante la posible presión de venta por parte de empresas con tesorerías en criptomonedas. Asimismo, un retraso en un proyecto de ley regulatorio clave sobre criptomonedas en EEUU a principios de este mes también afectó negativamente la confianza hacia el sector.

