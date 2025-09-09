Bitcoin pierde mucha popularidad en internet a medida que el oro gana valor

Desde comienzos de 2025, el oro acumula una suba del 38%, mientras que el Bitcoin apenas avanza un 18% y pierde popularidad en internet.

Las búsquedas de Bitcoin en Google cayeron al nivel más bajo en 11 meses a medida que el oro se revaloriza.

El interés por Bitcoin en EEUU atraviesa un momento de enfriamiento. Según datos de Google Trends, las búsquedas de internet relacionadas con la criptomoneda cayeron a su nivel más bajo en once meses, un retroceso que coincide con el máximo histórico del oro , que se consolida como refugio frente a la volatilidad macroeconómica.

El contraste entre ambos activos es notable. Desde comienzos de 2025, el oro acumula una suba del 38% , mientras que el Bitcoin apenas avanza un 18% y permanece estancado alrededor de los u$s111.500, de acuerdo con CoinGecko. El metal dorado, en cambio, tocó los u$s3.613 por onza, reforzando su papel como activo de cobertura en tiempos de incertidumbre.

"Esta divergencia refleja un cambio fundamental en la psicología de los inversores hacia la seguridad sobre la especulación", explicó Derek Lim , jefe de Investigación en Caladan. Bajo su punto de vista, la preferencia por la materia prima se sostiene en narrativas históricas y aceptación universal, factores que el Bitcoin aún no logra igualar en entornos de aversión al riesgo.

En tanto, para Shawn Young , analista jefe de MEXC, el repunte del oro responde a “expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal, debilidad del dólar y compras de bancos centrales”. Aun así, advierte que el interés de búsqueda en Bitcoin es cíclico y suele intensificarse con la entrada del público minorista.

Proyecciones optimistas

Algunos expertos sugieren que este fenómeno no es necesariamente negativo para las criptomonedas. Históricamente, los avances del oro precedieron movimientos más fuertes en bitcoin. “El oro a menudo se mueve primero y luego Bitcoin lo sigue y lo supera”, recordó Lawrence Lepard, de Equity Management Associates.

En esa línea, Matthew Sigel, jefe de Investigación de Activos Digitales de VanEck, sostuvo que cada repunte del metal abre espacio para un despegue mayor de la criptomoneda. Por este motivo, proyecciones de distintos analistas sitúan al Bitcoin entre u$s120.000 y u$s150.000 en 2025, con escenarios optimistas que lo elevan hasta los u$s250.000 si se acelera la rotación de capital.

El consenso es que, aunque hoy el oro acapare la atención, Bitcoin mantiene intacta su narrativa como cobertura contra la inflación y podría beneficiarse de un giro en el apetito por el riesgo si los estímulos monetarios se confirman.