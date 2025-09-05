El oro vuelve a batir un nuevo récord y alcanza los u$s3.600 tras dato económico en EEUU

El metal precioso sube por encima del 1% mientras los malos datos en el mercado de trabajo en EEUU reavivan los temores de una estanflación.

El oro alcanzó este viernes un nuevo máximo histórico , con una cotización en torno a los u$s3.600 la onza, una cifra inédita. Las certezas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) tras el mal dato de empleo volvieron a impulsar el precio del metal precioso, que extiende su rally alcista: acumula incrementos del 44% en lo que va del año.

El oro al contado avanzaba un 1,45%, hasta u$s 3.596 por onza , después de tocar un récord intradiario de u$s 3.600,15 . En tanto, los futuros del oro en EEUU para diciembre trepan un 1,29% hasta los u$s3.653.

En este sentido, el estratega jefe de mercados en Creative Planning , Charlie Bilello, destacó que "el oro va camino de su mejor año desde 1979", cuando tuvo una suba anual de 126,5%. Por su parte, desde The Kobeissi Letter también se hicieron eco del resultado y dijeron que "el oro siempre sabe que es lo que sigue" .

En el resto de los metales preciosos, los futuros de la plata suben un 0,22% a u$s 41,15 , con un incremento semanal del 3,16% y uno anual de 47,31%. Por su parte, el cobre baja 0,29% en los contratos futuros para diciembre, aunque en lo que va de 2025 su valor aumenta un 11,3% .

Desde la exchange BuenBit afirmaron que "el trasfondo es claro" para esta suba: " Rendimientos de bonos soberanos en retroceso , niveles de deuda históricamente altos y temor persistente a inflación estructural . Estos factores revalorizan al oro como reserva de valor, reforzando un patrón que se repite cada vez que el sistema financiero global muestra fatiga", detallaron.

Y agregaron que "para el inversor, la lectura es doble: el oro no desaparece como activo refugio y sigue cumpliendo un rol esencial de diversificación".

china oro metales La suba del oro también se produjo por compras del banco central chino.

Desde la institución financiera Charles Schwab también se hicieron eco del aumento en la cotización del metal precioso y explicaron que "el oro se considera tradicionalmente un refugio seguro cuando el dólar y otras divisas se debilitan" en los mercados internacionales.

Además, se mencionó que "el oro también recibió cierto apoyo de las compras de los bancos centrales" y citó el caso del Banco Popular de China, que "estuvo comprando oro en su intento de diversificar sus tenencias de divisas más allá del dólar estadounidense".

¿El mercado festeja la decisión de la Fed?

En Schwab explicaron que "los recientes datos de inflación en EEUU generaron preocupación ante la posibilidad de que, con los bancos centrales en una fase general de flexibilización (de su política monetaria), la inflación esté menos controlada y las divisas se desplomen".

Mencionaron que "las probabilidades de un recorte de tipos de la Fed este mes son muy altas", tras conocerse los últimos datos del mercado de trabajo de agosto, una situación que se da "aun con una inflación persistente".