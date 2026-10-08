Bitcoin pierde soporte tras el rebote del petróleo y el mercado mira hacia los u$s80.000

Se liquidaron u$s550 millones en posiciones apalancadas en 24 horas, principalmente largas. Los ETF de Ethereum acumulan seis días consecutivos de salidas por u$s407,8 millones, su racha más larga desde junio.

Las criptomonedas profundizan las caídas este jueves. Bitcoin (BTC) perfora el nivel de los u$s83.000 , mientras que Ethereum (ETH) pierde los u$s2.600 tras ceder un 2% en las últimas 24 horas. El resto de las altcoins registra movimientos similares, con descensos pronunciados en tokens como XRP, LINK y DOGE , entre otros.

La jornada anterior dejó la liquidación de unos u$s550 millones en posiciones apalancadas de criptomonedas, principalmente de inversores que apostaban por una suba de precios, según datos de CoinGlass . Analistas advierten que, tras perder el soporte de los u$s83.000 , no es descartable que Bitcoin retroceda hasta los u$s80.000.

Los ETF de Ethereum al contado en Estados Unidos registraron retiros por u$s201,9 millones el 6 de octubre, la mayor salida diaria desde mediados de septiembre, completando así seis jornadas consecutivas de retiros.

Según datos de SoSoValue, la racha comenzó el 29 de septiembre y borró u$s407,8 millones de estos fondos, la racha de salidas más extensa desde el período de nueve días comprendido entre el 17 y el 30 de junio.

En contraposición, los ETF de Bitcoin recibieron entradas por u$s118,9 millones en esa misma jornada.

La Casa Blanca pide opciones de ataque contra Irán

Buena parte de estos movimientos se produce en el marco de una nueva escalada en los precios del petróleo. El Brent avanza alrededor de un 5% este jueves y se sitúa en el entorno de los u$s105 por barril, impulsado por una serie de novedades preocupantes desde Medio Oriente.

Según informó el portal Axios, la Casa Blanca solicitó al Pentágono opciones de ataque contra Irán. En paralelo, el presidente norteamericano, Donald Trump, afirmó que ya no está especialmente interesado en alcanzar un acuerdo con Teherán.

A ello se suman los últimos ataques hutíes sobre Arabia Saudí, que continúan tensionando la región y avivando los temores a nuevas interrupciones del suministro energético.

El Treasury a 10 años, en máximos desde 2002

La tensión geopolítica y energética se traslada de lleno al mercado de deuda. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ubica en el 5,36%, cerca de máximos de varias décadas, luego de haber llegado ayer al 5,35%, su nivel más alto desde 2002. Los rendimientos soberanos también suben en el resto del mundo.

Para completar el cuadro, las minutas de la Reserva Federal publicadas el miércoles confirmaron que la mayoría de los funcionarios considera probable una nueva suba de tasas antes de que termine el año.