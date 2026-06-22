Bitcoin recupera los u$s65.000 y busca dejar atrás la racha bajista de la última semana

La criptomoneda más importante del mercado rebotó luego de la caída de la semana pasada, con inversores atentos a las negociaciones entre Washington y Teherán, la postura restrictiva de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal.

Bitcoin (BTC) cotiza en los u$s65.000 este lunes, extendiendo su recuperación luego del retroceso de la semana anterior. El repunte se produjo en un contexto dominado por dos frentes: las conversaciones diplomáticas entre EEUU e Irán en Suiza y el duro tono de la Reserva Federal (Fed) , luego de la primera reunión de Kevin Warsh .

BTC sube 1,6% a nivel diario, cotizando en los u$s65.100, mientras que Ethereum (ETH) acanza un 2,6% y supero los u$s1.760, según datos de Binance . Entre las "altcoins" , la tendencia es similar, destacándose los incrementos de BNB (+2,2%), Solana (+1,7%) y Tron (+1,6%).

La atención de los operadores sigue puesta en el estrecho de Ormuz . Irán renovó sus amenazas de cerrar esa ruta marítima clave pese a haber enviado negociadores a suelo suizo. Un acuerdo definitivo podría impulsar los activos de riesgo, mientras que nuevas disrupciones en el suministro energético global presionarían a las criptomonedas junto con el resto de los mercados.

El factor geopolítico, sin embargo, no se agota en las negociaciones . El presidente estadounidense, Donald Trump , endureció su postura mientras el vicepresidente JD Vance se reunía con los iraníes en Ginebra : el mandatario volvió a amenazar con acciones militares si Teherán no cumple sus compromisos sobre el estrecho.

"Aunque las primeras señales de las conversaciones de paz en Suiza han reducido parte de la aversión al riesgo, los inversores siguen actuando con cautela", advirtió la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama.

Los ETF de Bitcoin siguen deteriorándose

Gama también explicó que la demanda institucional "continúa debilitándose", con los ETF spot de Bitcoin registrando salidas netas de u$s226,8 millones la semana pasada, marcando la sexta semana consecutiva de retiros.

"Este movimiento sugiere que parte de los inversores institucionales aún prefiere reducir su exposición al activo ante un entorno macroeconómico más desafiante", afirmó.

Por ese motivo, consideró que los inversores deberán seguir de cerca la evolución de las negociaciones en Medio Oriente, el comportamiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y los flujos de los ETF de Bitcoin a lo largo de la semana.

"Una reversión de las salidas de los ETF podría servir como catalizador para una recuperación más consistente, mientras que la continuidad de este patrón de retiros tiende a limitar el apetito por el riesgo en el corto plazo", agregó Gama.

Warsh y la Fed, otro frente de riesgo

Medio Oriente no es el único nubarrón que enfrenta el mercado. El tono más restrictivo de lo esperado por parte de Kevin Warsh, nuevo presidente de la Fed, generó dudas entre quienes descartaban por completo una suba de tasas en lo que resta del año. En la actualidad, el mercado descuenta entre una y dos alzas de las tasas de referencia para finales de 2026.

A ese panorama se suma la preocupación por los cambios en la política de comunicación del organismo. Algunos analistas advierten que una menor transparencia de la Fed podría traducirse en mayor volatilidad en el mercado de bonos y en un encarecimiento del financiamiento para la economía estadounidense.