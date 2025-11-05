Bitcoin cotiza apenas sobre los u$s102.000 y los inversores temen que vuelva a los cinco dígitos







Las proyecciones de los analistas sitúan a la principal criptodivisa en u$s95.000 en el corto plazo, tras perder la media de los últimos 200 días.

Hay preocupación por la tendencia bajista de Bitcoin. Depositphotos

Continúa la tendencia bajista en el mercado de las criptomonedas, en el marco de un fuerte desplome de Bitcoin (BTC). La principal criptodivisa llegó a perforar este martes los u$s100.000 y este miércoles cotiza apenas por encima de los u$s102.000, según Binance.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ethereum (ETH) recortó 5,8% en las últimas 24 horas y se ubica en los u$s3.300. Por otra parte, las altcoins se hunden a la par, lideradas por Lido Staked Ether (STETH) con 5,7%, seguida por Solana (SOL) con 2,6% —en la última semana sufrió una caída del 20,5%— y Cardano (ADA) con 2%.

Embed Liquidaciones y el futuro incierto de Bitcoin El movimiento de Bitcoin provocó un repunte en las liquidaciones en derivados, pero además abrió la puerta a un período de volatilidad en el corto plazo. Esto se debe principalmente a que la principal criptodivisa cruzó el umbral de los u$s100.000, llegando a alcanzar los u$s99.983 en la jornada de ayer.

Dependiendo de que cómo sea el rebote de Bitcoin llegará una segunda oleada de liquidaciones en altcoins correlacionadas, señalan los especialistas. Tras perder la media de 200 días, uno de los indicadores más seguidos para definir tendencias a largo plazo, situada en u$s109,800, algunos analistas sitúan los u$s94.200 como posible soporte de referencia, mientras que se proyecta el margen entre u$s88.000 y u$s95.000 como áreas de potencial absorción.

Temas Bitcoin

Criptomonedas