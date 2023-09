Bitcoin roza los u$s26.000 y ya no es refugio contra la inflación: qué factores presionan

BTC: cómo impactó la suba de los bonos del Tesoro de EEUU

Las recientes subas en la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años, que se han situado en máximos no vistos desde 2007, han evaporado por completo el apetito por el riesgo. El pasado viernes, el rendimiento de estos bonos superó el 4,5% por primera vez en más de una década, lo que reflejó el escenario de tipos de interés más altos durante más tiempo planteado por la Fed. La rentabilidad del bono a 2 años subió más de 2 puntos básicos, hasta el 5,142%, rondando niveles alcanzados por última vez en 2006.

Los valores del Tesoro se consideran libres de riesgo, ya que están respaldados por el Gobierno de Estados Unidos. El rendimiento a 10 años, por tanto, se considera una tasa de rendimiento sin riesgo de referencia con la que se comparan los rendimientos de otros activos.

Los datos reflejan claramente este descenso del apetito por el riesgo. La prima de riesgo de la renta variable, la diferencia entre el rendimiento de los beneficios del S&P 500 y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, ha descendido a -0,58, el nivel más bajo desde 2009, según datos de TradingView.

wall-street.jpg New York Stock Exchange

Asimismo, el S&P 500 acumula un descenso acumulado de alrededor del 3% en lo que llevamos de trimestre. Por su parte, el bitcoin, que suele tomar como referencia el rendimiento de este índice, está cerca de firmar unas pérdidas notablemente superiores al 10% entre julio y septiembre. El peor rendimiento del bitcoin se explica porque, además de su mayor riesgo, algunos expertos lo consideran un indicador adelantado del rendimiento de los mercados de renta variable.

"El bitcoin es un activo de riesgo que no genera rendimientos. Como tal, se verá afectado negativamente por una elevada tasa libre de riesgo en dólar debido al reequilibrio de la cartera", señala Alex McFarlane, cofundador de Keyring Network. Según este experto, "la idea de que podemos seguir adelante ignorando los mercados de tipos y negociar BTC como un componente ortogonal de la cartera no cuadra a menos que BTC pueda ofrecer una tasa libre de riesgo, algo que no puede, a diferencia de los tokens 'proof-of-stake' (prueba de participación, como Ethereum)".

BTC: por qué ya no es un refugio contra la inflación

El pasado mes de mayo, S&P señaló en un informe que, en contra de la creencia del mercado, era imposible demostrar que el bitcoin era un buen refugio para la inflación. "La tasa de inflación implícita a 2 años se situó en territorio negativo durante la pandemia, cuando el rendimiento de los valores del Tesoro de protección frente a la inflación (TIPS) superó el rendimiento de los bonos del Tesoro. La correlación histórica entre los rendimientos diarios del S&P Broad Digital Market Index (S&P BDMI) y los índices de expectativas de inflación es baja, en torno al 0,10", aseveraron desde la gestora.