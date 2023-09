Chau Bitcoin: ¿cuál es la criptomoneda favorita de BlackRock?

Sin embargo, es importante destacar que estas afirmaciones deben tomarse con cautela, ya que la supuesta preferencia de BlackRock por el token de Ripple se basa en especulaciones de traders que no están confirmadas.

Algunos inversionistas aseguran que Robert Mitchnick, el actual jefe de inversiones en criptomonedas de la empresa, es un exempleado de Ripple , lo que suscitó la especulación sobre un posible respaldo a XRP por parte de BlackRock . Sin embargo, no hay fuentes fiables ni pruebas concluyentes que respalden esta hipótesis.

BlackRock: por el TFF de Bitcoin

Además, las razones para que BlackRock se incline hacia XRP en este momento son inciertas y de menor relevancia. Aunque la resolución de la demanda entre Ripple y la SEC sigue siendo una incógnita, el futuro de XRP permanece sujeto a especulación.

Por otro lado, BlackRock está a punto de obtener la aprobación para su solicitud de ETF spot de Bitcoin, lo que podría impulsar el precio de la mayor criptomoneda por capitalización de mercado en el futuro cercano, generando posiblemente mayores ganancias.

Esto cobra mayor relevancia considerando las predicciones de muchos expertos que anticipan un inminente auge de la criptomoneda naranja en los próximos meses. Específicamente, con el próximo halving, que se espera suceda en abril próximo y que lleve alprecio del Bitcoin a un precio mucho mayor.

No obstante, es esencial tener en cuenta que un aumento en el precio del token suele ir acompañado de un incremento en otras altcoins. Así, aunque los inversores que apuesten por XRP no obtengan el respaldo de BlackRock, es posible que no incurran en pérdidas y mantengan su posición en el mercado de criptomonedas.