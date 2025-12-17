Bitcoin logra estabilidad en los u$s86.000 pero sigue esperando una señal del mercado para impulsarse + Seguir en









Entre las salidas de ETF y los datos de la Fed, la principal criptodivisa encuentra una zona de soporte.

Cómo operan hoy las principales criptomonedas del país. Depositphotos

El mercado de criptomonedas opera bajo una tendencia mixta, con ligeras variables, en la jornada del miércoles. Bitcoin (BTC) marca los u$s86.781, según Binance, mientras que Ethereum (ETH) se ubica en u$s2.926, ambas divisas con mínimas caídas.

Las altcoins siguen esta línea, y registran tímidas caídas. La que más recorta es Dogecoin (DOGE), con 1%, mientras que el resto cae por debajo de este porcentaje.

Embed Bitcoin, a la espera de más datos de la Fed Las continuas salidas de los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos intensificaron la presión sobre la principal criptodivisa, debido a una tendencia de retiros que generó preocupaciones sobre la disminución de la demanda institucional. En esa línea, se eliminó una importante fuente de apoyo que había sustentado el repunte de Bitcoin a principios de este año.

Por otra parte, recientes datos de nóminas estadounidenses señalaron un crecimiento más lento del empleo junto con un aumento gradual en la tasa de desempleo, lo que no le da a la Reserva Federal (Fed) una señal clara de enfriamiento como para recortar las tasas.

Los mercados se volvieron menos seguros sobre el ritmo de futuras reducciones de tasas, factor que afectó a los activos de riesgo como las criptomonedas. La atención ahora se centra en los datos de inflación de EE.UU. que se publicarán el jueves.

