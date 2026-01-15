La ayuda económica de ANSES que se deposita recién en los últimos días de enero 2026

El organismo previsional informó sobre como acceder al beneficio para quienes se quedaron sin trabajo.

La ayuda económica de ANSES para quienes estan desempleados en enero 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los valores de la prestación por Desempleo y mantuvo los requisitos para acceder a este beneficio. Este apoyo económico busca brindar un respaldo a las personas que perdieron su fuente de ingresos mientras reorganizan su situación laboral.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El trámite para obtener esta ayuda no es automático . Los interesados deben cumplir con ciertos requisitos relacionados con sus aportes y la causa de su desvinculación laboral.

La prestación está destinada a trabajadores que quedaron sin empleo por motivos contemplados en la legislación vigente, como despidos sin justa causa, finalización de contratos o cierre de actividades . ANSES analiza cada caso de manera individual para definir la aprobación y la duración del beneficio.

Los empleados en relación de dependencia deben acreditar un mínimo de seis meses de aportes dentro de los tres años previos a su desvinculación. Los trabajadores eventuales o de temporada requieren contar con 90 días trabajados en el último año y no superar los 12 meses acumulados en los tres años anteriores.

Para los trabajadores del sector de la construcción, el requisito es demostrar ocho meses de aportes en los dos años previos al fin de la obra.

Cómo solicitar la prestación por Desempleo

El proceso para solicitar la prestación por Desempleo comienza con la presentación de la documentación personal y un comprobante que acredite la situación laboral. Este puede ser el telegrama de despido, una carta documento o un contrato vencido.

Los interesados pueden iniciar el trámite a través de la Atención Virtual en la página oficial de ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

También existe la opción de realizar el proceso de manera presencial en las oficinas del organismo, aunque en este caso se requiere un turno previo. Una vez enviada la solicitud, esta queda sujeta a una evaluación administrativa.

Monto de la prestación por Desempleo en enero 2026

El monto de la prestación por Desempleo se calcula en base al 75% del mejor salario promedio percibido durante los seis meses previos a la pérdida del empleo. Este cálculo se ajusta según el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.

Para enero de 2026, el tope máximo de la prestación se estableció en $341.000. El importe final varía según el sueldo registrado en los últimos seis meses de trabajo de cada beneficiario.

ANSES dinero ambito.com

ANSES: cuándo cobro la ayuda económica en enero

El calendario de pagos de la prestación por Desempleo en enero de 2026 se organiza según la terminación del DNI del beneficiario:

DNI finalizados en 0 y 1: 23 de enero

DNI finalizados en 2 y 3: 24 de enero

DNI finalizados en 4 y 5: 25 de enero

DNI finalizados en 6 y 7: 26 de enero

DNI finalizados en 8 y 9: 27 de enero

El dinero se acredita en la cuenta bancaria que el beneficiario informó al momento de iniciar el trámite.