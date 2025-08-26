Chocó Claudia Villafañe en Núñez: cómo fue el accidente







El incidente ocurrió en la zona del Puente Labruna. La empresaria sufrió una lesión leve y la otra conductora resultó ilesa.

Claudia Villafañe fue protagonista de un choque leve en Núñez tras realizar un giro prohibido. Instagram: @claudiavillafaneok

Claudia Villafañe protagonizó este martes un accidente de tránsito en la zona del Puente Labruna, sobre la avenida Udaondo, tras realizar un giro en “U” en un sector no permitido. La empresaria sufrió una lesión leve en la cabeza y se dirigió por sus propios medios a un centro de salud cercano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según el parte policial, el impacto con otro vehículo fue leve y no provocó heridos. El informe señaló que, tras el aviso de “choque con heridos”, personal se acercó al lugar y comprobó que el auto de Villafañe había colisionado de forma menor contra otro rodado. La ex Masterchef aseguró que se encuentra en buen estado y restó importancia al incidente, mientras que la otra conductora no sufrió lesiones y la circulación en la zona continuó con normalidad.

WhatsApp Image 2025-08-26 at 12.19.58 Así quedó el auto de Claudia Villafañe. TN

En diálogo con Marina Calabró, Villafañe aseguró que "fué un choque nada más". Por otro lado, en comunicación con el periodista Guido Záffora detalló: "Estoy bien". Calabró agregó que la exesposa de Diego Maradona quiso llevar tranquilidad a su familia y remarcó que la situación no generó heridos de consideración.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:15 de la mañana, sobre avenida Guillermo Udaondo a la altura de Puente Labruna, frente a la cancha de River. Tras el accidente, médicos del SAME acudieron al lugar y evaluaron a Villafañe, quien rechazó el traslado en ambulancia y, acompañada de su pareja, se dirigió por sus propios medios a la guardia del Sanatorio Los Arcos, ubicado en la zona.

Noticia en desarrollo.-

Temas Claudia Villafañe