Confirmado por ANSES: a quiénes le siguen depositando el bono de $70.000 en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los montos actualizados de las jubilaciones y pensiones para septiembre de 2025. El organismo aplicó un aumento del 1,9% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de 2025, según lo establecido por el sistema de movilidad jubilatoria vigente.
El organismo previsional informó los montos de los haberes jubilatorios para el noveno mes del año.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los datos oficiales de inflación el 13 de agosto de 2025, lo que permitió calcular los nuevos valores de las prestaciones. El bono de $70.000 se mantiene como una medida de apoyo al poder adquisitivo, pero su alcance se ajustó para priorizar a los beneficiarios con menores ingresos.
Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en septiembre 2025
Los haberes jubilatorios se actualizan conforme al Decreto 274/24, que vincula los incrementos al IPC de dos meses anteriores. La jubilación mínima quedó fijada en $320.277,17, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se estableció en $256.221,74. Las jubilaciones máximas alcanzaron los $2.155.162,17. Estos ajustes se basaron en el índice inflacionario del 1,9% registrado en julio de 2025.
El nuevo esquema de pagos conserva el sistema de bonos complementarios. Los jubilados que perciben entre $320.277,18 y $390.277,16 recibirán un refuerzo proporcional para alcanzar los $390.277,17. Esta medida busca mitigar el impacto de la inflación sin extender el beneficio a quienes superan el nuevo umbral de ingresos.
Quiénes mantienen el bono de $70.000
El bono completo de $70.000 se acreditará automáticamente a los jubilados con haberes de hasta $320.277,17. Quienes perciben entre $320.277,18 y $390.277,16 obtendrán un monto parcial que completará su ingreso hasta los $390.277,17. Los jubilados con haberes superiores a $390.277,17 quedaron excluidos de este refuerzo a partir de septiembre de 2025.
El cronograma de pagos sigue la distribución habitual según la terminación del DNI. Los beneficiarios pueden consultar su fecha de cobro a través de la aplicación mi ANSES o en el sitio web oficial del organismo. El bono se depositará junto con el haber mensual sin necesidad de realizar trámites adicionales.
