Pensiones No Contributivas: ANSES dio a conocer el monto con el aguinaldo incluido

La actualización de los haberes y el pago extra permiten conocer el ingreso final de cada titular durante el último mes del año.

Las prestaciones de ANSES se pueden combinar con el aguinaldo y un bono extra, para recibir un ingreso mayor.

Diciembre se viene con una actualización que modifica los haberes de quienes reciben las Pensiones No Contributivas (PNC) . A esto se le suma el aguinaldo y el bono extraordinario vigente, por lo que muchos titulares buscan saber cuál será el valor final que va a pagar ANSES .

La movilidad aplicada este mes toma como referencia el IPC de octubre para ajustar los montos en todas las categorías, pero de todas formas, el impacto va a depender del tipo de pensión.

El aumento de diciembre es del 2,34% . Como el bono mensual de $70.000 sigue congelado, el monto final depende del tipo de prestación:

Con la actualización, el bono y el aguinaldo integrados, los valores quedan así:

PNC por discapacidad y por vejez:

Haber mensual: $238.615,71

Total con bono + aguinaldo: $427.923,56

Madres de siete hijos:

Haber mensual: $340.879,59

Total con bono + aguinaldo: $581.319,38

Además, las titulares de esta última categoría siguen recibiendo la Tarjeta Alimentar, que se paga de forma automática por el cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

También se actualiza la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor):

Haber mensual: $272.703,67

Total con bono + aguinaldo: $479.055,50

Calendario de pagos de las pensiones en diciembre

La Resolución 1091/2024 fijó las fechas de cobro de todas las PNC, organizadas según la terminación del DNI. El calendario para diciembre es así:

Martes 9 de diciembre: DNI 0 y 1

DNI 0 y 1 Miércoles 10 de diciembre: DNI 2 y 3

DNI 2 y 3 Jueves 11 de diciembre: DNI 4 y 5

DNI 4 y 5 Viernes 12 de diciembre: DNI 6, 7, 8 y 9

Cómo consultar el monto de tu Pensión en diciembre

ANSES recordó que todos los titulares pueden revisar el monto que se les va a depositar para verificar que los importes sean correctos. El trámite se hace de manera online:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Entrar a Consultas - Liquidación.

En esa parte se puede ver: