Diciembre se viene con una actualización que modifica los haberes de quienes reciben las Pensiones No Contributivas (PNC). A esto se le suma el aguinaldo y el bono extraordinario vigente, por lo que muchos titulares buscan saber cuál será el valor final que va a pagar ANSES.
Pensiones No Contributivas: ANSES dio a conocer el monto con el aguinaldo incluido
La actualización de los haberes y el pago extra permiten conocer el ingreso final de cada titular durante el último mes del año.
-
El importante mensaje de ANSES para todas sus prestaciones: sólo estos grupos van a cobrar el aguinaldo en diciembre 2025
-
ANSES finaliza la próxima semana los depósitos de las prestaciones correspondiente a noviembre 2025
La movilidad aplicada este mes toma como referencia el IPC de octubre para ajustar los montos en todas las categorías, pero de todas formas, el impacto va a depender del tipo de pensión.
Cuánto aumentan las Pensiones en diciembre
El aumento de diciembre es del 2,34%. Como el bono mensual de $70.000 sigue congelado, el monto final depende del tipo de prestación:
- PNC por discapacidad y por vejez: aumento del 1,80%.
- Madres de siete hijos: aumento del 1,93%.
Con la actualización, el bono y el aguinaldo integrados, los valores quedan así:
PNC por discapacidad y por vejez:
- Haber mensual: $238.615,71
- Total con bono + aguinaldo: $427.923,56
Madres de siete hijos:
- Haber mensual: $340.879,59
- Total con bono + aguinaldo: $581.319,38
Además, las titulares de esta última categoría siguen recibiendo la Tarjeta Alimentar, que se paga de forma automática por el cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.
También se actualiza la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor):
- Haber mensual: $272.703,67
- Total con bono + aguinaldo: $479.055,50
Calendario de pagos de las pensiones en diciembre
La Resolución 1091/2024 fijó las fechas de cobro de todas las PNC, organizadas según la terminación del DNI. El calendario para diciembre es así:
- Martes 9 de diciembre: DNI 0 y 1
- Miércoles 10 de diciembre: DNI 2 y 3
- Jueves 11 de diciembre: DNI 4 y 5
- Viernes 12 de diciembre: DNI 6, 7, 8 y 9
Cómo consultar el monto de tu Pensión en diciembre
ANSES recordó que todos los titulares pueden revisar el monto que se les va a depositar para verificar que los importes sean correctos. El trámite se hace de manera online:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Entrar a Consultas - Liquidación.
En esa parte se puede ver:
- El detalle del haber actualizado
- La aplicación de la movilidad
- La suma del bono y del aguinaldo
- Los descuentos correspondientes
- La fecha exacta de cobro
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario