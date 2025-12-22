Bitcoin trepa a u$s90.000 y mantiene sus expectativas por un nuevo recorte de tasas de la Fed en 2026 + Seguir en









La principal criptodivisa aguarda por una nueva intervención del banco central estadounidense y otros factores para poder repuntar.

La principal criptodivisa puede recuperarse gracias a datos positivos del mercado internacional.

El mercado de las criptomonedas opera con tendencia positiva, y Bitcoin (BTC) repunta a u$s90.173, según Binance, una cifra en la que se intentó sostener durante las últimas semanas como marca psicológica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Asimismo, Ethereum (ETH) anota subas del 1,7% hasta los u$s3.051, mientras que las altcoins muestran un tímido crecimiento; BNB gana 0,9%, Solana (Sol) 1,1% y Lido Staked Ether (STETH) lo hace por 1,8%.

Embed La Fed vuelve al centro de la escena En un marco de enfriamiento de vehículos institucionales y cautela antes del período festivo de fin de año, Bitcoin busca sostenerse en los u$s90.000.

Sin embargo, la confianza de riesgo del mercado mejoró en otros lugares. Los precios del oro se dispararon a nuevos máximos históricos el lunes, impulsados por una fuerte demanda, mientras que crecen las expectativas de recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) el próximo año, tras una lectura de inflación más suave de lo esperado.

La tendencia alcista se extiende a los mercados bursátiles, con las acciones asiáticas creciendo junto con los futuros estadounidenses, debido a que los inversores anticiparon una mejor liquidez y un potencial repunte de fin de año.

Por otra parte, los analistas señalan que la desaceleración de las entradas en ETF y la confianza mixta en torno a los activos digitales son factores que mantienen el mercado dentro de un rango.

Temas Bitcoin

Criptomonedas