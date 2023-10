Bonos en dólares extienden recuperación: riesgo país toca mínimos de octubre

En las últimas semanas se aligeraron las dolarizaciones de carteras ante un incierto panorama político y económico tras el recambio presidencial que se realizará el 10 de diciembre.

En 11 días los argentinos irán a las urnas para elegir nuevo mandatario, donde tienen mayores chances el libertario Javier Milei, que propone dolarizar la economía y eliminar el Banco Central (BCRA), el actual ministro de Economía Sergio Massa, defensor del peso, y Patricia Bullrich de la centroderecha, que alienta la bimonetización.

"El gran desafío que tenemos el año que viene es que, sea quien sea el presidente, pueda generar capital político suficiente como para encaminar un proceso de estabilización", dijo a Reuters el exviceministro de Economía Fernando Morra. "Eso va a ser difícil por el tipo de elección que estamos viendo. No me animaría a decirte que esto no puede estar peor porque la política no nos está dando herramientas para pensar en una estabilización", estimó.

Bonos en pesos

En lo que respecta al segmento de pesos, los bonos ajustados por CER operan con disparidad. Los que registraron las pérdidas más salientes son el DIP0 (-5,5%), y el DICP (-0,9%). En tanto, las subas más importantes son lideradas por el PR13 (+1,6%), y el PARP (+1,2%).

Por su parte, los bonos Dollar Linked siguen muy firmes, y avanzan hasta 1,6%, encabezados por el T2V4. A la par, el TV24 sube un 0,2%.