Boom de acciones no líderes de BYMA: por qué algunas empresas cuadriplicaron su valor en un mes

Ante este fenómeno, Ámbito consulto a idóneos en el mercado de capitales para tratar de entender, primero, a qué se debe esta dinámica y en segundo lugar, si es aún es momento para entrar en algunas de estas acciones no líderes.

Panel general: qué hay detrás de estas subas

Como bien explica el asesor financiero Gastón Lentini en declaraciones a este medio, los ciclos bursátiles generalmente se caracterizan por subas, primero en las acciones financieras, luego las de servicios y/o las industriales.

"En el caso de la bolsa porteña vimos cómo las acciones industriales, como Aluar y Siderar, han subido mucho, mientras que todas las energéticas también escalaron muchísimo, y los bancos hicieron lo propio en las últimas semanas. Pero, ¿qué pasa?", se pregunta Lentini, para luego explicar que: "En una primera etapa, cuando el ciclo llega a cierta maduración, lo que sucede es que los inversores ya vieron subas en todas las grandes empresas".

Y ejemplifica que, si uno piensa en construcción, piensa en Irsa. "Una vez agotada esa etapa del ciclo, viene la siguiente, que tiene que ver con la suba o el interés de los inversores en empresas más chicas, que son las que tal vez quedan más relegadas", agrega Lentini.

"Y ahí entran estas empresas, como puede ser GDCI, la semana pasada fue Bolt, está Morixe o Havana", agrega el analista conocido en redes como el Doctor de tus Finanzas.

Para Joel Lupieri, de la EPyCa Consultora, es difícil de explicar estos movimientos tan bruscos, "sin tener en cuenta que son acciones de muy bajo volumen". Para el analista podría haber algo de "presión computadora, lo que las lleva muy rápido al alza".

"Más allá de eso, es muy probable que haya un renovado interés por el mercado inmobiliario, que es una forma de dolarización indirecta. Con algunas restricciones para operar dólar, es posible que los inversores busquen alguna alternativa de este estilo", sostiene Lupieri en referencia a la acción de GDCI.

Acciones no líder y riesgos de la escasa liquidez

En este contexto, se observa que algunas empresas del panel general pueden tener movimientos de volúmen más modestos en comparación con otras. Estas compañías, de tamaño más reducido, "presentan una particularidad importante", explica Lentini.

"Si una empresa, por ejemplo, está moviendo 10 millones de pesos diarios y alguien desea comprar 30 millones de pesos, las alternativas son limitadas". Lo que quiere decir el analista es que, o el inversor puede ser paciente a la hora de comprar, y lo hace de a poco todos los días para evitar subir el precio artificialmente, "o compra todo de un saque y sube el precio y listo".

mercados-acciones-finanzas-inversiones-vivo.jpg Depositphotos

Esto, asegura Lentini, es lo que muchas veces genera este tipo de subas, "abruptas y casi diría sin sentido, porque no es que la empresa por algún motivo presentó un cambio en sus fundamentos que habilite una suba del 35% en sus acciones".

Es decir, el incremento no está respaldado por un cambio sustancial en los negocios de la empresa. Por lo tanto, los inversores deben ser cautelosos y evitar dejarse llevar por la codicia, al observar aumentos llamativos en la pantalla, puesto que el riesgo radica en que los inversores pueden ser tentados a comprar con la expectativa de que la tendencia alcista continuará. Sin embargo, la realidad suele ser que, cuando el mismo inversor que provocó el aumento desee vender, podría enfrentar dificultades para encontrar compradores, lo que podría resultar en una caída abrupta en el valor del activo.

"Como recomendación para proteger a los inversores, se sugiere que, en caso de tomar decisiones arriesgadas, se destine solo una pequeña porción del capital para mitigar posibles pérdidas significativas", desliza Lentini.

"Gemas" en el panel líder

Ahora, en el panel líder también hay algunos movimientos para analizar. Como la fuerte suba de Sociedad Comercial del Plata (COME), la cual ya presentó en enero pasado una fuerte suba en sus acciones. Daniel Osinaga, inversor del mercado argentino, comenta en diálogo con este medio que, "COME es una máquina de hacer dinero. Cotiza a u$s220 millones más o menos. Tiene caja a más no poder, y su tenencia en compañía General de Combustibles vale más que esos u$s220 millones". Para Osinaga, "la pregunta no es por qué sube la acción de COME, sino por qué está tan barata".

Sociedad Comercial del Plata es un holding argentino con presencia en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, entretenimiento, agroindustria, transporte y bienes raíces. Fundada en 1927, es una de las empresas con más historia y liquidez en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cotizando también en el Six Swiss Exchange de Zurich.

Lupieri, de EPyCA, explica que COME está vinculada al "trading puro" y que la entrada de nuevo capital a la bolsa podría considerar que este holding diversificado tiene potencial para resistir crisis, especialmente si sus segmentos de negocio, como energía o turismo, tienen un rendimiento favorable en 2024.

Cabe destacar que COME cuenta con más de 20.000 accionistas en 17 países. En caso de aprobarse el Decreto de Necesidad de Urgencia y la ley ómnibus propuesta por Javier Milei para desregular la economía nacional, muchos de los sectores en los que la empresa opera podrían beneficiarse potencialmente.