Cambios en el dólar Qatar: ¿cómo impacta en el turismo y qué tener en cuenta a la hora de viajar?

¿Cómo puede impactar el cambio en el dólar Qatar al turismo?

Recordemos que el dólar Qatar se calcula a partir de dólar minorista, incluyendo un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y un 5% a cuenta de Bienes Personales (antes era del 25%).

Este tipo de cambio se utiliza cuando se efectúan consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales por persona. Es por eso que el sector de la economía que más siente los vaivenes de dicha cotización es el turismo.

Sin embargo, según dice Osvaldo Sorbara, asesor de viajes, a Ámbito, este cambio no representa una gran fluctuación en la demanda de los turistas que viajan al exterior para el sector, ya que señala que, "para el que puede viajar, esto no resulta un impedimento y, para el que no llega a fin de mes, va a seguir sin poder viajar".

viajar Viajar al exterior con dólar blue es más conveniente que con tarjeta de crédito. pexels

Así, Sobrara señala que el dólar podría estar a $500 o a $800 y va a ser lo mismo para quien no tiene poder adquisitivo como para elegir algún destino en el exterior.

Sin embargo, el tema es distinto para aquellos que, por ejemplo, tienen comprado un pasaje para viajar a otro país. Tal como señala Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, "toda baja de impuestos, en este caso, percepciones, es positivo para el que viaja".

Y considera, que, por otro lado, puede ser una medida positiva para la dinámica del dólar blue también. "Además, al bajar el tipo de cambio, se hace más atractivo el Qatar que el informal", apunta. En consecuencia, considera que este paso de AFIPpuede disminuir la presión sobre el blue por este concepto, dado que antes convenía comprar en el mercado informal, que era más barato.

Pagar en dólares: una recomendación para viajeros

No obstante, es cierto que en la Argentina estamos acostumbrados a los cambios abruptos en las condiciones de cobro de impuestos y las fluctuaciones del dólar son más frecuentes de lo que nos gustaría. Eso hace pensar que es recomendable tomar ciertas precauciones antes de emprender un viaje y a la hora de contratarlo para cualquier turista que elige un destino en el exterior.

Así, al respecto, Paula Cristi, gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, explica que las situaciones de incertidumbre como la actual, que trae cambios repentinos en los tipos de cambio que se aplican a los gastos en el exterior, muchas de las personas que ya tienen un pasaje comprado tratan de adelantar compras de alojamientos o servicios en destino para asegurarse valores más bajos en pesos.

Al respecto, Cristi señala que "nuestra recomendación es comprar paquetes con todos los gastos incluidos". Y es que indica que esto permite cerrar la compra de manera anticipada y asegurarse el precio actual del servicio o bien en caso que vuelva a haber cambios en la cotización del dólar tarjeta o Qatar.