Canje de deuda: Economía logró adhesión del 78% y despejó vencimientos por $7,4 billones

Hay un punto a tener en cuenta. La parte de privados que no entró al canje está integrada principalmente por Fondos Comunes de Inversión (FCI), cuyo perfil inversor es de muy corto plazo. Los inversores en FCI apuestan a colocaciones de apenas días, que no superan el mes y por ello estos administradores de carteras no están interesados en colocaciones a 2024 o 2025 que fueron las ofrecidas por el gobierno en esta oportunidad.

“El Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por $9,5 billones, correspondiendo $1,2 billones a junio, $4,6 billones a julio, $2,3 billones a agosto y $2,6 al mes de septiembre. Luego de esta operación de conversión, logró reducir los vencimientos proyectados en $7,4 billones, correspondiendo $0,1 billones a junio, $ 3,6 billones a julio, $ 1,7 billones a agosto y $ 2,1 billones a septiembre”, señaló Economía.

Con ello, para lo que resta de 2023 queda por refinanciar $4,2 billones, de los $11,6 billones originales, lo que implica una reducción del 64%. Solo de tenedores privados en el último trimestre queda el equivalente al 0,1% del PBI.

Economía precisó que “se logró extender un 13% a agosto de 2024, un 36% a noviembre de 2024, un 27% a diciembre de 2024, y un 24% a enero de 2025” por lo que “se logró alargar los vencimientos promedio ponderados en 16 meses”. También se indicó que se recibieron ofertas por $7,5 billones, de lo que se desprende que se aceptaron todas.

Setti había dicho minutos antes de dar a conocer los datos que que el mega deuda en pesos es "el más grande de la historia argentina", en tanto explicó que eso es así “no sólo por la trascendencia económica de impacto en las cuentas públicas sino también por abarcar los vencimientos más importantes acumulados del segundo semestre".

A todo esto, la estrategia elegida por el gobierno argentino para ordenar los vencimientos de deuda en pesos recibió un fuerte respaldo del FMI. Su vocera, Julie Kozack, dijo en una conferencia de prensa ante una pregunta de Ámbito que el organismo “acoge con beneplácito los esfuerzos de las autoridades argentinas para reducir los riesgos de refinanciación asociados con la deuda interna”. Anteriormente, en el Staff Report correspondiente a la revisión de marzo, los técnicos del Fondo habían destacado que el gobierno tenía que profundizar esa estrategia para despejar el horizonte de vencimientos. Para el organismo, todo lo que supere el 50% es algo destacable, señalaron en el Ministerio de Economía.

Condiciones de la oferta: El Tesoro ofreció las siguientes opciones por título elegible:

Opción 1

Título elegible: X16J3

Opción de conversión: bono del tesoro nacional ajustable por CER con vencimiento el 13/12/2024.

Opción 2

Título elegible: TDL23

Opciones de conversión: un bono del tesoro nacional en moneda dual con vencimiento el 30/08/2024; y/o un bono del tesoro nacional en moneda dual con vencimiento el 29/11/2024; y/o un bono del tesoro nacional ajustado por CER con vencimiento el 13/12/2024.

Opción 3

Título elegible: X18L3

Opción de conversión: bono del tesoro nacional ajustable por CER con vencimiento el 13/12/2024.

Opción 4

Título elegible: T2V3D

Opciones de conversión: un bono del tesoro nacional en moneda dual con vencimiento el 30/08/2024; y/o un bono del tesoro nacional ajustado por CER con vencimiento el 13/12/2024.

Opción 5

Título elegible: S31L3

Opción de conversión: bono del tesoro nacional ajustable por CER con vencimiento el 13/12/2024.

Opción 6

Título elegible: T2X3

Opción de conversión: bono del tesoro nacional ajustable por CER con vencimiento el 13/12/2024.

Opción 7

Título elegible: TDS23

Opciones de conversión: un bono del tesoro nacional en moneda dual con vencimiento el 30/08/2024; y/o un bono del tesoro nacional en moneda dual con vencimiento el 31/01/2025; y/o un bono del tesoro nacional ajustado por CER con vencimiento el 13/12/2024.