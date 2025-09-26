Deuda: con fuerte demanda de bonos dólar linked, el Tesoro captó $7,3 billones y logró un "rollover" del 130% Por Carlos Lamiral







En una jornada en la que el BCRA anunció un retorno a las restricciones cruzadas para acceder al dólar, hubo un fuerte incremento de cobertura cambiaria en la licitación de deuda del Tesoro.

Ministerio de Economía. Mariano Fuchila

Con fuerte apetito por instrumentos que ajustan por el dólar oficial, la Secretaria de Finanzas logró adjudicar este viernes bonos de deuda por un total de $7,339 billones en la ultima licitación de septiembre, lo que implica un "rollover" del 130,20%.

El mercado esperaba un incremento de la demanda de cobertura con bonos dólar linked, luego de que se les permitiera a las empresas cerealeras liquidar hasta u$s7.000 millones de exportaciones libres de retenciones.

