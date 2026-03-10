Luis Caputo sale a renovar vencimientos por $8,3 billones y vuelve a apostar a la tasa fija

El Ministerio de Economía informó el menú de bonos para la licitación de esta semana. En la previa, el Tesoro hizo un canje de deuda con el Banco Central.

En una semana complicada desde el punto de vista financiero global , el ministro de Economía, Luis Caputo , procurará renovar vencimientos por un total de $8,3 billones , para lo cual dio a conocer un menú de bonos amplio que incluye títulos de tasa fija , que habían estado ausentes en el llamado anterior.

Según plantearon analistas de los mercados financieros, en el Palacio de Hacienda tienen que procurar el mayor nivel de rollover posible , en un contexto en el cual se combinan emisiones del Banco Central para comprar dólares con una demanda de pesos que no crece .

El llamado incluye una reapertura del bono en dólares con vencimiento en octubre del 2027 , que en el llamado anterior había levantado u$s150 millones al 6% anual . En ese llamado había quedado demanda insatisfecha . Por ello, ahora irían por unos u$s150 millones más .

15/05/26 (S15Y6) - nueva

30/09/26 (S30S6) - nueva

LECER y BONCER

15/05/26 (X15Y6)

30/09/26 (X30S6) - nueva

31/03/27 (TZXM7)

30/06/28 (TZX28)

TAMAR

31/08/26 (M31G6)

26/02/27 (TMF27)

Dólar Linked

30/04/26 (D30A6)

30/09/26 (D30S6) - nuevo

Hard dólar

29/10/27 (AO27)

El analista económico de Romano Group, Salvador Vitelli, comentó al respecto que "vuelven las tasas cortas fijas a las licitaciones". Es de recordar que en el segundo llamado de enero el Gobierno había dejado de lado ese tipo de bonos.

En la jornada anterior, Economía llevó a cabo un canje de deuda con el Banco Central para "limpiar" el escenario de la licitación. Desde el Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia comentaron a Ámbito que con el canje del BCRA de ayer quedan vencimientos por $9,6 billones, de los cuales el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) tendría una parte (unos $1,3 billones aproximadamente). En total, así, serían $8,3 billones.

Desde Adcap Grupo Financiero indicaron que "considerando que los depósitos en el BCRA ascienden a $4,4 billones y que las condiciones de liquidez se mantienen relajadas (con la caución operando a un VWAP en la zona de 20% en las últimas ruedas), esperamos que el Tesoro pueda rolear la totalidad de los vencimientos sin problemas, en línea con licitaciones anteriores, aunque convalidando algo de premio en la parte corta de la curva de tasa fija".

El mercado espera que el Ministerio de Economía busque niveles de renovación altos, dado que este tipo de licitaciones se han convertido en una herramienta complementaria al Banco Central para controlar la cantidad de pesos en circulación. En el llamado anterior el rollover fue del 93%.