Caso Cupón PBI: bonistas con fallo a favor presentaron una demanda contra la Argentina en Londres

Los fondos que ya tienen una sentencia firme por unos €1.600 millones reclamaron en tribunales británicos pagos adicionales por otros €1.580 millones vinculados a los cupones atados al crecimiento económico.

Según los demandantes, la diferencia entre lo que el país pagó y lo que debería haber abonado asciende a unos €1.580 millones, incluidos intereses.

Un grupo de inversores que obtuvo una sentencia firme contra la Argentina por el caso Cupón PBI presentó una nueva demanda en tribunales del Reino Unido para reclamar pagos adicionales por otros €1.580 millones , que se sumarían a los €1.600 millones que el país ya adeuda en ese litigio.

Los demandantes, encabezados por el fondo Palladian Partners y agrupados bajo el nombre Argentina Exchange Bondholders , sostienen que el Estado argentino no cumplió con la metodología fijada por la Justicia británica para calcular los pagos correspondientes a los bonos atados al crecimiento económico.

La nueva presentación fue realizada el viernes 13 de marzo ante tribunales de Londres . En el escrito, los bonistas argumentaron que la Argentina debería recalcular los pagos de los cupones vinculados al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) correspondientes a 2017, 2021 y 2022 .

Según los demandantes, la diferencia entre lo que el país pagó y lo que debería haber abonado asciende a unos €1.580 millones , incluidos intereses.

Los fondos que iniciaron la acción judicial ya cuentan con un fallo definitivo a su favor por unos €1.600 millones más intereses , dictado por la Justicia del Reino Unido. Sin embargo, hasta ahora solo lograron cobrar unos €300 millones , que estaban depositados como garantía mientras la Argentina apelaba ante la Corte Suprema británica . Ese tribunal rechazó el recurso del país en junio de 2024 , dejando firme la sentencia.

Ante la falta de pago del resto del monto, los acreedores iniciaron distintas estrategias judiciales para ejecutar el fallo y ampliar el reclamo a otros períodos.

La disputa por el cálculo del PBI

El litigio se originó en 2013, cuando varios fondos denunciaron que la Argentina modificó el método de cálculo del PBI para evitar activar el pago de los cupones atados al crecimiento.

En particular, los demandantes sostienen que el país dejó de publicar el dato del PBI del último trimestre de 2013, cambió la metodología de cálculo y estableció que el crecimiento anual había sido 3,2%, apenas por debajo del 3,3% que gatillaba el pago de los bonos.

Según los bonistas, si se hubiera aplicado el método anterior, el país debería haber pagado los cupones correspondientes a varios años posteriores.

El caso tiene actualmente dos frentes abiertos, uno en Londres y otro en Estados Unidos, debido a que los cupones PBI fueron emitidos en distintas monedas. Mientras que en el Reino Unido la justicia ya falló en contra de la Argentina, en Nueva York la causa sigue en trámite.

En ese expediente, el Gobierno argentino le pidió esta semana a la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York -quien también interviene en el caso YPF- que desestime una demanda presentada por fondos liderados por Aurelius Capital vinculada a los cupones PBI denominados en dólares.

Los demandantes sostienen que los fallos definitivos dictados en tribunales británicos deberían ser considerados vinculantes por la justicia estadounidense, un argumento que aparece como uno de los ejes de la nueva ofensiva legal contra el país.