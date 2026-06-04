Neumáticos: el sindicato acusó a Pirelli de extorsionar a sus empleados para modificar el régimen laboral

Hubo un fuerte cruce entre el Sutna y la empresa durante una audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo. El encuentro finalizó sin acuerdo alguno ni fecha para seguir negociando.

El Sutna denunció que Pirelli prohibió el ingreso de la representación sindical a la planta de Merlo.

La tensión entre Pirelli Argentina y el SUTNA subió otro escalón tras una audiencia virtual que se hizo este jueves por la tarde, convocada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Allí la compañía ratificó su decisión de reorganizar de forma unilateral el esquema productivo de su planta de Merlo.

La empresa argumentó que atraviesa un proceso de adaptación productiva frente a un escenario complejo para la industria del neumático y remarcó su larga trayectoria en el país. En ese sentido, su representante en la audiencia sostuvo que "Pirelli es una empresa que opera en Argentina desde hace más de 112 años con una vocación industrial innegable" y que, mediante mecanismos de adaptación que calificó como "necesarios" , "legales" y "legítimos" , busca sostener tanto los puestos de trabajo como la continuidad de la fabricación local.

La firma aseguró además que las medidas anunciadas no implican una reducción de personal ni una disminución de los volúmenes productivos. En su exposición señaló que "estas medidas se enmarcan en el absoluto respeto de la normativa laboral vigente y no implican reducción alguna de nuestros presentes volúmenes de producción como tampoco de nuestra dotación actual" .

La posición empresaria también sostiene que las modificaciones cuentan con aceptación entre los trabajadores. Según afirmó, "dichas acciones han contado con el amplio apoyo y del consenso de todos los trabajadores" , debido a que no se alteraron aspectos salariales fundamentales.

La compañía destacó que "no han sido afectados el valor horario, adicionales, premios, beneficios" y agregó que el proceso incluso derivó en "mejoras objetivas sobre las condiciones laborales" .

Desde la perspectiva de Pirelli, la reorganización permitirá además mejorar la eficiencia operativa. La empresa indicó que los cambios contribuirán a "optimizar la distribución de nuestros recursos" y a construir "una estructura operativa sostenible para afrontar los desafíos que presenta el negocio".

La réplica del gremio a los argumentos de Pirelli

La respuesta de la representación gremial durante la audiencia fue contundente. El SUTNA acusó a la empresa de intentar modificar unilateralmente las condiciones laborales mediante mecanismos ilegales. El gremio sostuvo que "la empresa Pirelli Argentina pretende modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores representados por este sindicato mediante la presión individual y extorsión".

La organización sindical fue aún más lejos al afirmar que la conducta empresaria resulta "totalmente inválida e ilícita" y que la firma busca vulnerar la legislación vigente. En particular, señaló que "Pirelli pretende violar toda normativa vigente, en particular el artículo 7 de la ley 14.250 y el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo".

Uno de los puntos centrales de la denuncia sindical se refiere al mecanismo utilizado para implementar los cambios. Según el gremio, la compañía habría restringido el acceso de representantes sindicales a la planta mientras promovía acuerdos individuales con los trabajadores.

El sindicato afirmó que "ha impedido el ingreso a la planta de cualquier tipo de representación sindical y en esas mismas jornadas ha presionado a los trabajadores para que firmen un 'acuerdo' individual con modificaciones de sus condiciones de trabajo, en particular del régimen de jornada".

La organización sostuvo además que la legislación laboral argentina no permite acuerdos individuales que contradigan convenios colectivos vigentes. En su presentación remarcó que "el ordenamiento legal vigente no permite que se realicen acuerdos individuales contrarios a los acuerdos colectivos".

Para el gremio, el problema excede a la situación puntual de la planta de Merlo y podría sentar un precedente peligroso para el conjunto del sistema laboral argentino. En ese sentido argumentó que las modificaciones impulsadas por la empresa afectan a una cantidad significativa de trabajadores y que deberían haberse canalizado mediante procedimientos administrativos específicos y con participación sindical.

Según el SUTNA, "las modificaciones que pretende llevar adelante la empresa afectan a una enorme cantidad de trabajadores y para ello deberían haber recurrido a los procedimientos administrativos aplicables a tales fines, cuestión que no ha hecho".

La entidad sindical también advirtió que la estrategia empresaria implicaría una alteración de la jerarquía normativa que rige las relaciones laborales en Argentina. En uno de los pasajes más duros de su exposición sostuvo que "el accionar de Pirelli pone en riesgo no sólo a los trabajadores representados por este sindicato sino que pone en una situación de vulnerabilidad a todo el régimen jurídico laboral argentino".