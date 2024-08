Cedears: cómo rearmar carteras competitivas, tras el pánico bursátil global

Así, el mecanismo de " carry trade" que se realizaba utilizando financiamiento barato en yenes para invertir en Wall Street quedó con menos margen, lo que disparó posiciones de cobertura a través de puts en el Mercado de Chicago, y su correlato con el Índice del Miedo, llegando a valores no vistos desde la crisis del 2008. Lo cierto es que en los días siguientes, la situación se tranquilizó y los analistas opinan cómo rearmarse tras el impacto.

Para Nahuel Guevara , de Portfolio Management, puede ser que "nos encontremos con algunos periodos de volatilidad mayores. Es importante ver cuál van a ser los pasos siguientes de la Reserva Federal ", aunque la expectativa es que no actúe de emergencia como fue el pedido algunos inversores. Pese a esto, sin embargo, ya está descartado que en las próximas reuniones habrá una reducción de tasa y eso "históricamente ha sido bueno para para los activos de riesgo" , aclaró en diálogo con Ámbito.

En cuanto a la inversión local, a través de Cedears, la recomendación fue que aquellos que ya están invertidos mantengan la la calma y sigan las estrategias de largo plazo.

"Si uno quiere pensar que hacia adelante la economía norteamericana, seguramente se enfriará, y no caerá en recesión, las grandes tecnológicas presentarán a una oportunidad favorable ya que estamos hablando de empresas de tope tecnológico y las podemos aprovechar luego de la fuerte caída de estos de estos últimos días a precios un poco más razonables de los que estábamos viendo anteriormente", cerró.

Cómo armar una cartera competitiva en este contexto

Por su parte, Ignacio Murua, asesor financiero de Quicktrade SBS, en charla con Ámbito, analizó: "Si bien la caída de los mercados del lunes pudo haber despertado algún ánimo entusiasta para aquellos que estaban deseosos de comprar las grandes compañías del sector tecnológico, entendemos que, aún con la fuerte caída vista a principios de semana, el mercado está lejos de estar en oferta".

Por el contrario, expresó que las valuaciones del S&P500 (impulsado por las grandes tecnológicas), se encuentran en niveles realmente elevados (aproximadamente a 10% de los máximos de 2001). "Es por eso que aún recomendamos cautela a la hora de invertir, y tenemos una fuerte preferencia por la Renta Fija de buena calidad de hasta 3 a 5 años a nivel global, y por Obligaciones Negociables que paguen dólares CCL en el ámbito local", agregó.

En lo que se refiere a renta variable, Murua expresó que cree que "hay compañías del mercado internacional que presentan interesantes valuaciones y un esquema de riesgos relativamente atractivo. Si bien las mismas no estarían exentas de una eventual corrección de precios a nivel global, creemos que hay mucho valor en empresas como Nike (NKE) que cayó más de 20% luego de reportar resultados y Alibaba (BABA), también presenta interesantes precios (con un potencial de suba del 15%)".

Por último, otra compañía en la que desde Quicktrade SBS ven "buen potencial a futuro es Disney, que está atravesando (de manera exitosa por ahora) un proceso de reestructuración y baja de costos que deberían hacer volver al gigante global a precios más razonables".

Cedears: ¿estrategia agresiva o conservadora?

Por su parte, desde PPI, para el armado de una cartera conservadora decidieron mantener la proporción 60% de equity y un 40% de renta fija. "Para nuestra selección de acciones seguimos apostando a nuestra cartera 'high dividends', compuesta por compañías líderes en sus respectivas industrias, de bajo beta y que posean fundamentos financieros y crediticios sólidos, al tiempo que paguen jugosos dividendos", expresaron.

Entre las empresas que invierten se encuentran: ExxonMobil, Chevron, Barrick Gold, Bank of America, The Coca-Cola Company, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Verizon Communications, JP Morgan & Chase, y Dow Inc.

"Los últimos datos de empleo en Estados Unidos generaron mucho ruido en el mercado. Las tasas de interés se desplomaron y al igual que los principales índices. El mercado teme que a Powell se le haya ido la mano al no bajar la tasa en julio, y que postergar el movimiento hasta septiembre, provoque una fuerte recesión. En otras palabras, el escenario 'hard-landing' volvió a la escena", explicaron.

En este contexto, prefirieron para la cartera agresiva "tomar una posición más defensiva, diversificando en los tres índices más importantes. En síntesis, nos posicionamos 50% S&P 500 (SPY), 25% Nasdaq (QQQ) y 25% Dow Jones (DIA)".