Cedears: cuáles son las empresas con potencial de suba tras la decisión de la Fed de mantener las tasas

Ante esto, Norberto Sosa, director de IEB, en diálogo con Ámbito, analizó el desempeño positivo de ambos índices durante este año: "Se debió en buena medida a que la economía de Estados Unidos, al menos por ahora, no ingresó en recesión que se presagiaba que comenzaría en el primer semestre del año. Al contrario, el PBI del primer trimestre ha crecido 1,6% (año vs. año) y se estima que en el segundo trimestre estaría creciendo 1,9% (año vs. año)".