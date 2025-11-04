Claudia Sheinbaum negó que EEUU planee enviar tropas a México: "Eso no va a suceder"







La presidenta rechazó las versiones sobre una incursión militar para combatir al narcotráfico y aseguró que su país “es libre, independiente y soberano”.

Claudia Sheinbaum sostuvo que "México es un país libre, independiente y soberano”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este martes que Estados Unidos planee enviar tropas a su país para enfrentar a las bandas del crimen organizado, en respuesta a un informe publicado por NBC News. “Eso no va a suceder”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa, y advirtió que México no permitirá ningún tipo de intervención extranjera.

En su conferencia matutina, Sheinbaum fue categórica: “No estamos de acuerdo con ningún proceso de interferencia o intervencionismo”. Sus declaraciones llegaron luego de que la cadena revelara que funcionarios de la Casa Blanca habrían comenzado a planificar el despliegue de tropas y agentes de inteligencia estadounidenses en territorio mexicano bajo la autoridad de la CIA.

El informe del medio norteamericano indicó que la operación no era inminente, aunque ya se habrían iniciado las primeras fases de entrenamiento y conversaciones sobre su alcance. El supuesto plan implicaría ataques directos contra los cárteles del narcotráfico, en particular contra laboratorios de droga y líderes criminales.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la “oferta” de ayuda de Estados Unidos tras el asesinato de Carlos Manzo, señalando que México apuesta por la cooperación, no el injerencismo.

“Siempre estaremos abiertos a colaborar, pero la seguridad de México la… pic.twitter.com/hrtxgxzdZC — JUCA Noticias (@JucaNoticias) November 4, 2025 Sheinbaum aclaró que su administración “no tenía información sobre ninguna incursión militar”, aunque reconoció que Donald Trump, en conversaciones telefónicas, le ofreció enviar tropas para combatir al crimen organizado. “Siempre le he dado las gracias, presidente Trump. Pero no, México es un país libre, independiente y soberano”, enfatizó.

La mandataria recordó además que existe un acuerdo de seguridad vigente con Estados Unidos, negociado “durante varios meses”, que se desarrolla “dentro de un marco de entendimiento claro y respetuoso de la soberanía y la territorialidad mexicana”.

Finalmente, Sheinbaum rechazó las posturas que promueven una estrategia militar: "Algunos abogan por la militarización y la guerra, como ocurrió con la guerra contra las drogas. Eso no funcionó", concluyó la presidenta mexicana.