ANSES confirmó el monto total de las jubilaciones y pensiones en enero 2026

El organismo definió las cifras finales, los refuerzos económicos y las fechas de acreditación de sus prestaciones principales.

ANSES ya organizó los montos a pagar para enero del 2026.

Está por empezar el 2026 y con él, llegan actualizaciones muy esperadas por quienes dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Las autoridades ya fijaron los valores que se percibirán durante el primer mes del año.

Las modificaciones alcanzan a los haberes básicos, pero todavía no hay ninguna actualización prevista para el bono extraordinario. Además, ya quedó establecido el cronograma completo de pagos según la terminación del documento.

jubilados anses.jpg Depositphotos Aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES en enero Durante el primer mes del año, se pautó un aumento del 2,47% para las prestaciones previsionales. Con la actualización y el refuerzo económico incluido, quienes cobran el haber más bajo van a recibir $419.299,32. Las prestaciones que se ubican por debajo de ese tope reciben un refuerzo proporcional hasta alcanzar ese monto.

Con el refuerzo incluido, los valores finales quedan de la siguiente forma: la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanza los $349.439,46, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y por vejez llegan a $314.509,52 y la Pensión para Madres de siete hijos queda en $419.299,32.

Cómo se cobra el bono de $70.000 El refuerzo extraordinario de $70.000 se acredita junto con el haber mensual. No requiere inscripción previa ni trámite adicional y se deposita en la misma cuenta.

Quienes perciben el haber mínimo reciben el bono completo. Pero las personas con ingresos previsionales superiores acceden a un complemento parcial, calculado para que el total no supere los $419.299,32. Cuándo cobro la jubilación y pensión de ANSES en enero 2026 Las fechas de cobro se organizan por el último número del DNI: Haberes que no superan el mínimo DNI terminado en 0: 9/1

DNI terminado en 1: 12/1

DNI terminado en 2: 13/1

DNI terminado en 3: 14/1

DNI terminado en 4: 15/1

DNI terminado en 5: 16/1

DNI terminado en 6: 19/1

DNI terminado en 7: 20/1

DNI terminado en 8: 21/1

DNI terminado en 9: 22/1 Haberes que superan el mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23/1

DNI terminados en 2 y 3: 26/1

DNI terminados en 4 y 5: 27/1

DNI terminados en 6 y 7: 28/1

DNI terminados en 8 y 9: 29/1

