SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
31 de diciembre 2025 - 10:00

ANSES confirmó el monto total de las jubilaciones y pensiones en enero 2026

El organismo definió las cifras finales, los refuerzos económicos y las fechas de acreditación de sus prestaciones principales.

ANSES ya organizó los montos a pagar para enero del 2026.

ANSES ya organizó los montos a pagar para enero del 2026.

Las modificaciones alcanzan a los haberes básicos, pero todavía no hay ninguna actualización prevista para el bono extraordinario. Además, ya quedó establecido el cronograma completo de pagos según la terminación del documento.

Informate más
jubilados anses.jpg

Aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES en enero

Durante el primer mes del año, se pautó un aumento del 2,47% para las prestaciones previsionales. Con la actualización y el refuerzo económico incluido, quienes cobran el haber más bajo van a recibir $419.299,32. Las prestaciones que se ubican por debajo de ese tope reciben un refuerzo proporcional hasta alcanzar ese monto.

Con el refuerzo incluido, los valores finales quedan de la siguiente forma: la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanza los $349.439,46, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y por vejez llegan a $314.509,52 y la Pensión para Madres de siete hijos queda en $419.299,32.

Cómo se cobra el bono de $70.000

El refuerzo extraordinario de $70.000 se acredita junto con el haber mensual. No requiere inscripción previa ni trámite adicional y se deposita en la misma cuenta.

Quienes perciben el haber mínimo reciben el bono completo. Pero las personas con ingresos previsionales superiores acceden a un complemento parcial, calculado para que el total no supere los $419.299,32.

Cuándo cobro la jubilación y pensión de ANSES en enero 2026

Las fechas de cobro se organizan por el último número del DNI:

Haberes que no superan el mínimo

  • DNI terminado en 0: 9/1

  • DNI terminado en 1: 12/1

  • DNI terminado en 2: 13/1

  • DNI terminado en 3: 14/1

  • DNI terminado en 4: 15/1

  • DNI terminado en 5: 16/1

  • DNI terminado en 6: 19/1

  • DNI terminado en 7: 20/1

  • DNI terminado en 8: 21/1

  • DNI terminado en 9: 22/1

Haberes que superan el mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23/1

  • DNI terminados en 2 y 3: 26/1

  • DNI terminados en 4 y 5: 27/1

  • DNI terminados en 6 y 7: 28/1

  • DNI terminados en 8 y 9: 29/1

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias