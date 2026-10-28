Alphabet se hunde casi 11% tras un balance que reavivó las dudas por su apuesta a la inteligencia artificial

La dueña de Google informó ingresos publicitarios y ganancias inferiores a las expectativas. El fuerte crecimiento del negocio de la nube no alcanzó para compensar la preocupación por el gasto en IA y su monetización.

El balance expuso una de las tensiones que atraviesan la estrategia de Alphabet. Mientras acelera la incorporación de inteligencia artificial al buscador, YouTube y Gmail, la empresa enfrenta el desafío de generar ingresos suficientes para acompañar el salto de sus inversiones.

Las acciones de Alphabet , la casa matriz de Google, se hundían casi 11% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street este miércoles, luego de presentar un balance del tercer trimestre que quedó por debajo de las expectativas en varios de sus principales negocios. Los resultados volvieron a poner bajo la lupa la capacidad de la compañía para transformar sus inversiones en inteligencia artificial en mayores ingresos.

La tecnológica registró ingresos por u$s111.200 millones, excluidos los pagos a socios , una cifra ligeramente inferior a las proyecciones de los analistas. La principal señal de preocupación surgió del negocio publicitario, que constituye una fuente central de financiamiento para su expansión en IA, reportó Bloomberg.

La facturación por publicidad alcanzó los u$s82.000 millones, frente a los u$s83.600 millones previstos por el mercado . Los ingresos provenientes del buscador y sus negocios relacionados también quedaron por debajo de las estimaciones.

El balance expuso una de las tensiones que atraviesan la estrategia de Alphabet. Mientras acelera la incorporación de inteligencia artificial al buscador, YouTube y Gmail, la empresa enfrenta el desafío de generar ingresos suficientes para acompañar el salto de sus inversiones.

Durante la conferencia con analistas, Google reconoció que las consultas realizadas a través del modo IA pesaron sobre el crecimiento de los ingresos vinculados con las búsquedas , debido a que esa modalidad presenta una monetización menor, de acuerdo con Bloomberg.

El dato resulta especialmente relevante para una compañía cuyo negocio histórico se apoya en la publicidad asociada a las búsquedas. La incorporación de respuestas generadas por IA modifica la forma en que los usuarios acceden a la información y plantea interrogantes sobre la evolución de ese modelo comercial.

A ese desafío se suma la competencia de OpenAI y Anthropic, tanto en asistentes conversacionales como en herramientas de programación. Google presentó recientemente Gemini 4 y anticipó nuevos modelos, incluidas versiones más eficientes para reducir costos y acelerar su uso.





Foto: Franceinfo

Las pérdidas en inversiones golpearon las ganancias

La ganancia por acción fue de u$s2,12, muy por debajo de los u$s2,99 que esperaba Wall Street. En este caso, el resultado estuvo afectado por las pérdidas de sus participaciones en otras empresas.

Esas inversiones arrojaron un saldo negativo de u$s8.700 millones, explicado en buena medida por su posición en SpaceX, según consignó Bloomberg. El desempeño contrastó con las ganancias registradas un año antes y con el impulso que esas participaciones habían aportado en el segundo trimestre.

La caída bursátil reflejó así una combinación de factores: ingresos inferiores a lo esperado en negocios centrales, un golpe financiero sobre las utilidades y dudas persistentes sobre el retorno de la inversión en inteligencia artificial.

La nube fue el punto fuerte del balance

El negocio de Google Cloud ofreció la principal señal favorable. La división registró ingresos por u$s30.700 millones y una ganancia de u$s11.100 millones, por encima de las previsiones de u$s29.100 millones y u$s9.800 millones, respectivamente.

La facturación de la unidad creció 103%, un desempeño que mostró la fortaleza de la demanda de infraestructura y servicios vinculados con la inteligencia artificial. Sin embargo, ese avance no alcanzó para revertir la lectura negativa de los inversores sobre el conjunto del balance.

La diferencia entre ambos negocios resume el desafío de Alphabet: la nube aprovecha la expansión de la demanda de IA, mientras que el buscador debe adaptar su principal fuente de ingresos a los cambios que introduce esa misma tecnología.

Inversiones récord y compromisos superiores al billón de dólares

La magnitud del gasto agrega presión sobre Sundar Pichai, CEO de Alphabet. En julio, la compañía había anticipado que sus inversiones de capital podrían alcanzar los u$s205.000 millones durante 2026, más del doble de lo desembolsado el año anterior.

Los recursos se destinan a ampliar la infraestructura informática y construir centros de datos para atender la demanda de consumidores, empresas y las propias operaciones de Google.

Al cierre del tercer trimestre, Alphabet informó además compromisos futuros de compra por u$s924.000 millones, junto con u$s152.000 millones en arrendamientos aún no iniciados y otras obligaciones, de acuerdo con Bloomberg. En conjunto, esos compromisos superan el billón de dólares.

Con ese volumen de desembolsos por delante, el mercado exige señales más claras de rentabilidad. El crecimiento de la nube confirmó la demanda por IA, pero la debilidad publicitaria y la menor monetización de las nuevas búsquedas elevaron las dudas sobre la velocidad con la que Alphabet podrá recuperar su inversión.