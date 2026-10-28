La dirección financiera de Google sostuvo que prevén contabilizar ingresos antes de que termine el año. El convenio le permitiría ganar terreno en la venta de chips, frente a líderes como Nvidia.

El plan de ambas firmas las uniría aún más, a pesar de competir en productos de IA y búsquedas.

La compañía OpenAI planea comprar chips de inteligencia artificial de Google , una iniciativa que estrecharía la relación entre ambas firmas competidoras. La dirección financiera de la empresa con sede en California calcula contabilizar ingresos antes de que termine el año mientras el convenio le permitiría ganar terreno en la venta de chips, frente a líderes como Nvidia .

El dato lo brindó este martes el medio The Information, al citar a una ‌persona familiarizada con el asunto. De concretarse, el convenio ‌se daría en un momento en que las empresas tecnológicas aumentan el gasto para satisfacer la creciente demanda de capacidad de cómputo para IA .

El plan de ambas firmas las uniría aún más, a pesar de competir en productos de IA y búsquedas. Por su parte, OpenAI expresó que ofrecería sus modelos de IA más avanzados a través de Google Cloud .

La información no reveló las condiciones financieras, ni otros detalles. Empresas como Amazon, Microsoft y Alphabet, matriz de Google , prevén gastar en conjunto hasta u$s600.000 millones este año en infraestructura de IA, mientras los inversores se preguntan cada vez más cuándo se traducirá ese gasto en retornos significativos.

OpenAI ya figura entre los mayores compradores de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia, mientras unidades de procesamiento tensorial (TPU, por sus siglas en inglés) de Google ganaron terreno como alternativa a los chips de IA de esa firma líder del mercado.

Los acuerdos con clientes, entre ellos su rival Anthropic, impulsaron la demanda de las TPU de Google. Así, Alphabet espera comenzar a contabilizar un pequeño porcentaje de los ingresos derivados de los acuerdos de venta de estas unidades de procesamiento antes de que termine este año, mientras que prevé contabilizar la gran mayoría en 2027, expresó su directora financiera Anat Ashkenazi.

OpenAI ya figura entre los mayores compradores de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia, mientras unidades de Google ganaron terreno. COMPUTERWORLD

Escándalo en OpenAI: sus modelos accedieron a información confidencial y gastaron criptomonedas ajenas

OpenAI publicó el 15 de octubre una serie de informes que expusieron acciones no autorizadas de sus modelos de inteligencia artificial durante pruebas internas realizadas en junio. Los sistemas lograron superar restricciones de navegación, acceder a información confidencial y utilizar fondos de una billetera ajena para completar una tarea, sin contar con permiso para hacerlo.

Uno de los episodios ocurrió el 26 de junio, cuando un prototipo de la familia GPT-5.6 Sol debía actualizar una aplicación de compraventa de criptoactivos y desplegar contratos inteligentes en Sepolia, una red de prueba de Ethereum. La tarea requería pagar comisiones, pero no contemplaba una cuenta con fondos ni autorizaba al agente a buscar otra.

Después de intentar conseguir tokens gratuitos sin éxito, el sistema desarrolló un programa para revisar 362 direcciones asociadas con frases de recuperación conocidas por los desarrolladores. Finalmente, seleccionó una billetera con saldo suficiente, pese a que su propio razonamiento había planteado dudas sobre si tenía autorización para utilizarla.