Cedears, a la espera de resultados de las elecciones de EEUU: ¿qué hacer, comprar, vender o esperar?

La economía de EEUU , tras fuertes dudas en los meses previos, logró el tan esperado "soft landing" , donde la Reserva Federal (Fed) mantuvo altas las tasas de referencia por largo tiempo sin entrar en recesión, en su objetivo de reducir la inflación. Y, pese a que aún no llegó al objetivo, pareciera que va por buen camino. Incluso el Producto Bruto Interno (PBI) se mantiene en un crecimiento del 2,8%.

"Es paradójico que la administración de Biden deja un ritmo de crecimiento satisfactorio y la inflación se acerca al rango de largo plazo del 2% anua l (más merito de la Fed que del Poder Ejecutivo)", dijo a Ámbito , Pedro Siaba Serrate , Head of Research & Strategy de Portfolio Personal Inversiones (PPI). Asimismo, sobre lo que vendrá, anticipó: "En esta situación, el mercado preferiría que la nueva administración no modifique de manera sustancial el paradigma".

No obstante, los analistas sostienen que ambos candidatos ofrecen planes económicos muy expansivos en materia fiscal . Al respecto, Siaba Serrate explicó que esta situación genera dudas respecto a su financiamiento porque probablemente sea vía deuda, lo que provoca malestar en el mercado de bonos, en dónde las tasas largas del Tesoro se incrementaron casi 60 puntos básicos en poco más de 20 ruedas.

Cedears: ¿qué hacer en este contexto, comprar, vender o mantener?

Para Alejandro Bianchi, Fundador de Asesordeinversiones.com, es importante entender que, para invertir en acciones, los plazos deben ser largos porque, ya de por si, estos papeles describen ciclos que pueden llevar mucho tiempo. "En el corto plazo, es posible que los cambios de gobierno en EEUU puedan implicar cierta volatilidad en los índices, sumado eso a una economía, que, si bien está lejos de la recesión, va a moderar su crecimiento del 2,8% al 2,2% en 2025", expresó.

En ese contexto, el analista recordó que el índice S&P500, en estos momentos, opera en casi 25 veces ganancias futuras (según el ratio P/E foward), por lo que le parece que el nivel actual está "algo elevado". Para los que invierten en Cedears, "vemos como un buen momento para posicionarse en activos de bajo beta y alto dividendo, especialmente de sectores como cuidado de la salud y servicios públicos", recomendó.

Entre dichas empresas mencionó a Gilead Sciences (GILD), Pfizer (PFE), United Health Group (UNH), AT&T (T) y Verizon (VZ). Al mismo tiempo, recomendó evitar los Cedears de empresas brasileñas, debido al elevado déficit fiscal (10,02% del PBI) y endeudamiento (78%/PBI) que tiene el país, lo cual impacta en los intereses, que llegaron al 7,73%. "Dicha situación impone una salida de inversores de Brasil y cierta debilidad del real", le dijo a este medio, Bianchi.

"Los Cedears, para mí, son una renta variable a largo plazo. Si uno no tomó una postura previa, hoy no creo que sea un día para hacer ningún movimiento, a no ser que realmente mañana se vea algo muy relevante en el mercado. Hay que esperar a ver quién gana las elecciones de EEUU y a contar con más información tras los resultados para decidir en qué sectores invertir o cómo reconfigurar las carteras", le dijo a este medio, la economista Elena Alonso.

Por último, Rafael Di Giorno de Proficio anticipó posibles movimientos de acuerdo a los distintos escenarios: "Si gana Donald Trump el mercado podría subir entre 1% y 3% pero también depende del resultado de cómo quedará integrada Cámara de Diputados y Senadores. Si queda una cámara para cada partido, eso le baja mucho la volatilidad del mercado".