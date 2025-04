Cedears: tras la peor caída de Wall Street desde 2020, qué sectores y empresas resistieron mejor el shock arancelario

Las acciones de empresas multinacionales se desplomaron. Nike ($NKE) y Apple ($AAPL) cayeron 14% y 9%, respectivamente. Las compañías que dependen fuertemente de importaciones estuvieron entre las más afectadas: Five Below ($FIVE) perdió casi 28%, Dollar Tree (DLTR) cayó 13% y Gap ($GPS) se desplomó 20%. Las tecnológicas tampoco escaparon al sentimiento de aversión al riesgo: Nvidia ($NVDA) retrocedió casi 8% y Tesla ($TSLA) más de 5%.