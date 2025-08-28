Cedears latinoamericanos: crecen las apuestas en la Bolsa por empresas de Brasil y México Por Gonzalo Andrés Castillo







Entre los Cedears de empresas latinoamericanas, los especialistas hacen especial énfasis en las de Brasil, por la importancia de este mercado.

Los Cedears que se negocian en el mercado de capitales argentino no sólo corresponden a algunas de las empresas más grandes e importantes de EEUU. Afortunadamente, también existe la posibilidad de apostar por acciones de Latinoamérica confiando en que la región crezca y haya un incremento de beneficios en estas compañías.

Los Cedears de empresas de Brasil, a la cabeza De acuerdo a Nicolás Kohn, jefe de Investigación de Gestión Patrimonial en Balanz Capital, la opción de Cedears disponibles con foco en Latinoamérica es un poco acotada, pero aún así hay algunas alternativas a considerar, siendo una de las más importantes el Cedear del iShares MSCI Brazil Cap (EWZ), un fondo cotizado en bolsa (ETF) que nuclea las empresas más importantes de Brasil. En lo que va del año, acumula un retorno en dólares de casi el 30%.

"Dentro de las opciones disponibles, el Cedear del ETF EWZ es una de las más directas, aunque dejando de lado mercados como Chile, Colombia y México. Otra opción para tomar exposición a América Latina, pero de manera menos directa, es a través del Cedear del ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM), el cual se enfoca en mercados emergentes y donde los países asiáticos tienen un peso predominante (China, Taiwán, India y Corea del Sur) y Brasil, uno de 4%", añadió el especialista.

Luego, reveló que también se puede tomar algo de riesgo al resto de Latinoamérica vía América Móvil (AMX), la multinacional mexicana enfocada en la industria de las telecomunicaciones; y Fomento Económico Mexicano (FMX), el conglomerado conocido por embotellar las famosas bebidas de Coca-Cola.

Presencia argentina Por su parte, Franco Avit, asesor financiero en Bull Market Brokers, también hizo referencia a grandes corporaciones brasileñas, como la energética Petrobras (PBR), el banco Itaú Unibanco (ITUB) y la minera Vale (VALE). "Petrobras es una de las mayores compañías de energía de América Latina, con foco principal en Brasil. Itaú Unibanco es uno de los bancos más grandes de América Latina, con fuerte presencia en Brasil y expansión en otros países de la región. Vale es una de las mayores productoras de hierro y níquel del mundo, con operaciones relevantes en Brasil y otros países de América Latina", sostuvo. Posteriormente, se enfocó en Mercado Libre (MELI), el gigante argentino del comercio electrónico y los pagos digitales fundado por Marcos Galperin hace más de 20 años. "Con operaciones sólidas en Brasil, México y Argentina, su modelo de negocio combina e-commerce, fintech y logística, permitiendo un crecimiento diversificado y sostenido. Para los inversores, Mercado Libre no solo representa la oportunidad de participar en la expansión del comercio digital en la región, sino también de formar parte de una empresa que continúa innovando y ampliando sus servicios financieros", señaló Avit.

