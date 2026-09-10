Muse perdió su nombre en redes sociales por culpa de una nueva herramienta de IA de Meta + Agregar ámbito en









El cambio de nombre de la banda británica se dio en sus usuarios de Twitter e Instagram y llamó la atención de sus fans.

Muse y un cambio inesperado en sus redes.

La banda británica Muse tuvo que cambiar sus nombres de usuario en redes sociales para dar cabida a la nueva herramienta de IA de Meta.

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El cambio de nombre de la banda se dio en sus usuarios de Twitter e Instagram, pasaron de @Muse a @Museband, permitiendo que la nueva herramienta de IA de Meta, también llamada Muse, utilizara sus nombres de usuario anteriores. El cambio inicial, hace unas semanas, causó mucha confusión y debate entre los fans en línea, dada la facilidad y comodidad de sus dominios originales en redes sociales, que habían utilizado durante años.

El asistente de IA, que se lanzó en Estados Unidos esta semana, está diseñado para ayudar a los usuarios con tareas cotidianas como responder correos electrónicos, crear agendas y convertir objetivos a largo plazo en planes de acción.

“Que Muse haya pasado de grabar álbumes de rock distópico en los que nos advertían del dominio de las máquinas a aceptar una oferta de compra por parte de una IA es una ironía trágica de primer orden”, escribió un fan en X.

Esto último es algo importante de señalar. Este cambio, a todas luces, no es algo forzoso, sino que, probablemente, la compañía de Mark Zuckerberg haya hecho una oferta económica a la banda a cambio de su nombre de usuario. Eso sí, por el momento Muse no ha hecho ningún comentario público sobre el asunto.

Muse y su nuevo álbum "The Wow! Signal" La banda ya ha publicado su décimo disco de estudio, titulado "The Wow! Signal", bajo el sello Warner/Helium. Este trabajo tomó el relevo de "Will of the People" tras anticipar el bajista Chris Wolstenholme el calendario de grabación durante el año anterior. El nombre del álbum se inspiró en una famosa señal de radio de origen desconocido detectada en 1977 desde la constelación de Sagitario. El grupo explicó en un comunicado que el proyecto exploró "una mezcla de misterio cósmico, esperanza existencial y la emocionante posibilidad de entrar en contacto con algo mucho más grande que nosotros mismos".