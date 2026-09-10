Meta implementa las notas de la comunidad en español para Instagram, Facebook y Threads + Agregar ámbito en









Esta herramienta fue popularizada por X. La herramienta se probará en 16 países de América Latina.

Archivo. Las notas de la comunidad en español llegan a Instagram, Facebook y Threads.

Meta confirmó que implementará las Notas de la Comunidad en español para un total de 16 países de América Latina, incluyendo a Argentina. La herramienta - que llegará en una versión de prueba - está pensado para dar contexto a una publicación llegará para Instagram, Facebook y Threads.

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En detalle, las notas de la comunidad son una herramienta de moderación colectiva que permite a los usuarios de una red social agregar contexto, corregir datos o desmentir información engañosa directamente debajo de una publicación pública. Esta posibilidad ya existe en las mencionadas plataformas de Meta en inglés y ahora desembarcarán para el público hispanohablante, aunque España quedará afuera de esta primera implementación.

Meta implementa notas de la comunidad en español “Las Notas de la Comunidad aportan contexto de forma colaborativa y a gran escala. Empezaremos la prueba de manera gradual y las notas no serán publicadas hasta que tengamos una base de colaboradores y estemos seguros de que el producto funciona correctamente. Una vez cumplido este paso, esperamos que se convierta en el nuevo estándar de nuestras plataformas”, aseguró la empresa en un comunicado.

Archivo. Las notas de la comunidad llegan a Instagram, Facebook y Threads. Los colaboradores tienen la capacidad de agregar notas de comunidad a cualquier posteo público, incluso sobre las publicaciones de la propia Meta, sus ejecutivos, políticos, etc.

El proceso marca que si una cantidad suficiente de usuarios - que deben darse de alta para crear las notas - coinciden en votar como útil una aclaración determinada, esta será publicada. Sin embargo, desde Meta aclararon que en este periodo de prueba en español las mismas no serán visibles.

“Las Notas de la Comunidad son escritas y calificadas por los propios colaboradores del programa, no por Meta ni por verificadores de datos”, aclaró la compañía. En este sentido, también detallaron que las notas de la comunidad sumarán una función extra que su equivalente de X no tiene: las personas que publicaron el posteo sobre el que se aprobó una nota pueden pedir su revisión. Por último, la compañía liderada por Mark Zuckerberg dejó un repaso del alcance que tuvo su herramienta en inglés: “A un año y medio de su lanzamiento en Estados Unidos, las Notas de la Comunidad cuentan con más de 1,4 millones de colaboradores, que produjeron más de 50.000 publicaciones en Facebook, Instagram y Threads. Solo en el mes de julio, más de 200 millones de personas vieron una nota en ese país, y pudieron obtener contexto adicional sobre esos posts”.

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