Cedears y acciones argentinas: los activos infaltables en las carteras recomendadas para julio

En ese contexto, Mateo Reschini, Head of Research de Inviu, comparte con Ámbito que en su cartera recomendada para julio hay Cedears, tanto de índices, como de acciones individuales. El estratega comenta que esta es un portafolio bastante balanceado, que no apuesta a un sector en particular. “Creemos que es bueno mantener cierta prudencia con los mercados del exterior”, señala.

De esta manera, la cartera offshore recomendada por Inviu para julio se compone de:

BRK. B: Berkshire Hathaway 20% .

. SPY: SPDR S&P 500 ETF- 20%.

ETF- JNJ: Johnson & Johnson- 10% .

. WMT: Walmart Inc- 10% .

. XLE: Energy Select Sector SPDR Fund (ETF) 10%.

EWZ: iShares MSCI Brazil ETF -10%.

XLF: Financial Select Sector SPDR Fund ETF- 10% .

. Google (GOOGL): Alphabet Inc- 10%.

La mirada de Reschini es compartida por Juan Ignacio Bialet, gerente de finanzas personales del Grupo SBS, que comenta a este medio que, en lo internacional, el debate presidencial en Estados Unidos dejó claramente mejor parado al candidato republicano, Donald Trump.

Cartera offshore Inviu.jpeg

“Eso es positivo para el mercado en general y, sobre todo, para las empresas americanas, por su tinte proteccionista”, pues los inversores ya fueron testigos de cómo es Trump en su gestión. “De confirmarse, nos gustan los sectores de consumo masivo, como Walmart y de tecnología, Google”, dice.

Acciones locales: "drivers" a tener en cuenta

En sus primeros siete meses de gestión, el Gobierno de Javier Milei le mostró al mercado que se podía eliminar el déficit fiscal y no solo el primario, casi que "de la noche a la mañana". Y si bien hay dudas más que razonables acerca de la sostenibilidad del resultado fiscal, el compromiso del Ejecutivo con ese resultado es clarísimo.

Sin embargo, como bien destaca el informe de este martes de 1816, "aun dando por hecho que lo fiscal es la madre de todos los problemas de la macro argentina, es evidente que no es el único problema que enfrenta la economía". En general, en el mercado hay coincidencia en que la gestión económica de Mauricio Macri fracasó porque, habiendo optado por el shock en lo monetario/cambiario, fue gradualista en lo fiscal.

Milei, mostrando una receta totalmente opuesta (shock fiscal, gradualismo en lo monetario/cambiario), tuvo el beneplácito del mercado en su primer semestre, "pero hoy el mensaje que parecieran dar los inversores es que "no alcanza con resolver solo el cepo (como Macri) o resolver solo lo fiscal (como Milei), para que la economía funcione hay que resolver ambas cosas sí o sí y rápido", analiza consultora.

De esta manera, el mercado seguirá de cerca la dinámica de acumulación de reservas por parte del Banco Central, siendo que en junio dejó de comprar dólares a pesar de ser un mes donde estacionalmente deberían haber ingresado dólares de la cosecha gruesa y no sucedió. Así también habrá que seguir de cerca como siga la tasa de interés vía las nuevas letras de regulación monetaria controladas por el Banco Central, pero emitidas por el Tesoro para contener la reciente suba de tipo de cambio.

Por esta razón, la estrategia recomendada por los expertos con relación al "equity" argentino es ser selectivos en los papeles a invertir, ya que esto puede hacer la diferencia, así como intentar lograr en el portafolio una cobertura de todos los sectores.

Carteras "onshore"

En ese contexto, para Reschini hay “algunas jugadas interesantes en el sector de Oil & Gas”, como Pampa e YPF, que son las que “más nos gustan en este momento”. Y es que la petrolera nacional y Vista se posicionan como los principales jugadores del sector energético, en el que también se destacan empresas como Transportadora de Gas del Sur y Central Puerto. Todas ellas ofrecen perspectivas interesantes para los inversores que buscan diversificar su cartera.

Cartera onshore Inviu.jpeg

“Particularmente, vemos que algunas de las compañías que mencionamos están en una situación de atraso respecto del resto de los 'peers', incluso dentro del mercado local, como es el caso de YPF”, agrega Inviu en uno de sus últimos informes.

En esa misma línea, se expresa Bialiet, quien sostiene que dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) "preferimos el sector de Oil & Gas, los elegidos son Vista Energy, YPF y Pampa Energía”.