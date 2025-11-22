Alarma por el estado de salud de Andrés Ducatenzeiler: "Los voy a matar con mis propias manos"

El conductor de streaming generó grandes preocupaciones tras publicar un polémico mensaje mientras lo internaban en la Clínica Arcos. No obstante, su entorno afirmó que "ya se encuentra bien y estable".

Un video del expresidente de Independiente, Andrés Ducatenzeiler , se viralizó en las últimas horas y desató una fuerte preocupación en redes sociales por su estado emocional. El empresario devenido en streamer, conocido en las redes por su apodo Duka , se filmó con un mensaje extremadamente alterado mientras era internado en la Clínica Arcos para recibir atención médica.

Las imágenes lo mostraron fuera de sí, lanzando amenazas directas contra periodistas y creadores de contenido que, según él, difundían falsedades sobre su figura.

Frente a la cámara, expresó una advertencia contundente: "El próximo periodista o youtuber que diga una mentira sobre mí, yo lo voy a buscar y lo voy a matar con mis propias manos, quiero que deje de bien claro...", afirmó.

Después de la difusión del material, su entorno cercano intervino para llevar tranquilidad. En su cuenta de Instagram se publicó un comunicado donde se aseguró que había sido internado y que su cuadro era estable: "Duka está bien y estable, gracias por sus mensajes de preocupación y afecto" .

El streamer Emiliano Coroniti también confirmó previamente que el exdirigente estaba "bien, con familia y amigos" .

Qué dijeron en su programa de streaming

En la edición de este viernes del ciclo “Ciudadano Duka”, del que el exdirectivo forma parte, sus compañeros informaron que el dirigente de 64 años “está bien” tras su internación. Detallaron que sufrió un pico de estrés y agradecieron las muestras de apoyo del público, intentando abordar el episodio con humor para aliviar la tensión.

“Duka”, como se lo identifica en plataformas digitales, ingresó por la tarde al Sanatorio Los Arcos luego de grabar un video en el que se lo vio con un evidente deterioro físico, manos temblorosas y reiterando que iba a “matar con sus propias manos” a quienes inventaran acusaciones sobre él.

Sus compañeros explicaron que atravesó un momento crítico que derivó en la internación, pero remarcaron que ya se encuentra recuperándose. En tono distendido, el conductor Fabián Casas inició la explicación con un chiste, señalando que “pasó lo que tenía que pasar”, aludiendo a un sándwich del programa que, según bromeó, habría provocado que Duka terminara en el hospital.

Acto seguido, aclararon que el episodio respondió a un pico de estrés, agradecieron el acompañamiento del público y aseguraron que el expresidente del Rojo está “tranquilo y descansando con su familia y seres queridos”.