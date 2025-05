Cómo invertir desde Argentina en forma directa en el mercado de Estados Unidos

Si un argentino quiere invertir en acciones de empresas de los Estados Unidos desde Buenos Aires tiene como opción comprar c ertificados de depósito ante un broker local que en rigor lo que hacen es emular el recorrido de los títulos en el mercado.

Opciones de renta fija que ofrecen rendimientos en dólares de entre 4% y 8% anual.

Carteras de inversión diversificadas, compuestas por bonos y acciones seleccionadas según el perfil del inversor.

Compra directa de acciones estadounidenses, como Apple, Coca-Cola o Tesla.

Los fondos de los usuarios se depositan y custodian directamente en Estados Unidos, lo que brinda protección frente a posibles contingencias en el contexto económico local.

No son CEDEARS

A diferencia de los CEDEARs, este tipo de producto no requiere una cuenta comitente local y permite invertir como si el usuario residiera en Estados Unidos, con todas las garantías y regulaciones de ese mercado.

Uno de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALYC) del mercado LB Finanzas comenzó esta semana a ofrecer la alternativa de inversión. Santiago Barrio, economista y director de la firma indicó que “algunos brokers locales ofrecen invertir en Estados Unidos mediante CEDEARs, que no son acciones reales sino certificados que cotizan en Argentina y no cuentan con seguro”. “En cambio, con LB el usuario posee el activo original, registrado a su nombre en Estados Unidos”, explicó el directivo.

Mientras que el Gobierno procura alentar a que el público saque sus dólares del colchón, una de las trabas que hay para que no haya inequidades entre los diferentes tipos de contribuyentes es que puedan ingresar aquellos que tienen rentas con fuente de origen extranjero.

Se trata de un defecto en el nuevo Impuesto a las Ganancias simplificado que el gobierno ya anunció que se podrá resolver en los próximos días. A diferencia de los de fuente local, de quienes ARCA cuenta con información para elaborarle un liquidación, los de renta extranjera tendrán que aportar datos y hacer su propio calculo del impuesto.