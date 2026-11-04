Corea del Norte rechaza la acusación del FBI y niega estar tras el hackeo a Binance

El régimen calificó de "retórica absurda" la acusación del FBI por la maniobra de u$s6.300 millones, mientras peritos de la industria confirman la pista norcoreana y Binance amortigua una ola de retiros mediante su fondo de reserva.

Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, negó categóricamente las acusaciones de Estados Unidos que responsabilizan al régimen de Pionyang por el robo de u$s6.300 millones en criptomonedas a la plataforma Binance.

Según un comunicado publicado el martes por la agencia estatal de noticias 'KCNA', Kim acusó a Washington de culpar a Corea del Norte cada vez que se produce un delito informático. "En relación con este incidente de dimensiones extraordinarias, Estados Unidos ha vuelto a recurrir a la vieja provocación de vincularlo con la República Popular Democrática de Corea . El FBI está intentando etiquetar a la RPDC como un 'Estado delincuente en el ciberespacio'", afirmó Kim, calificando la acusación de "retórica absurda y nada novedosa".

El desmentido de Kim Yo-jong llega pocos días después de que el FBI atribuyera formalmente el ataque sufrido por Binance el 29 de octubre a TraderTraitor , un grupo de piratería informática vinculado a Corea del Norte. La agencia de inteligencia estadounidense identificó las direcciones de criptomonedas asociadas a los fondos robados e instó a las plataformas de intercambio y servicios de blockchain a congelar cualquier transacción vinculada a esas billeteras.

Por su parte, Kim también cuestionó la atribución a Corea del Norte del robo de u$s1.500 millones sufrido por Bybit en febrero de 2025, que el FBI vinculó a TraderTraitor. "Es una grave provocación política contra la RPDC que Estados Unidos induzca a error a la opinión pública internacional, dando a entender que todos los delitos informáticos que se producen en distintas partes del mundo son obra nuestra" , agregó.

Sin embargo, la respuesta del régimen chocó de frente con los hallazgos del sector privado. La firma de inteligencia en blockchain Elliptic desestimó las declaraciones de Kim y confirmó que las evidencias en cadena respaldan el dictamen del FBI. "Las evidencias registradas en la cadena de bloques vinculan el robo de u$s6.300 millones a Binance con la RPDC, y el análisis de Elliptic sostiene la atribución del FBI , señalando de forma específica a TraderTraitor, una célula ligada al Estado norcoreano", remarcó la compañía especialista en seguridad digital.

En cuanto al recupero de los activos, Elliptic precisó que ya se congelaron o incautaron u$s2.850 millones. Mientras tanto, los peritos avanzan en el rastreo del botín restante y comparten las direcciones de las billeteras digitales con exchanges y firmas del sector cripto para frenar nuevas transferencias. En paralelo, investigadores de la industria vincularon la maniobra contra Binance con el Grupo Lazarus, la histórica organización de ciberdelincuencia, de Corea del Norte.

La respuesta del régimen chocó de frente con los hallazgos del sector privado. Gemini IA

Cabe recordar que en 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra los grupos cibernéticos Lazarus, Bluenorff y Andariel, al argumentar que las tres organizaciones respondían directamente al servicio de inteligencia militar de Corea del Norte. Dos años más tarde, el Departamento de Justicia acusó formalmente a tres piratas informáticos militares de dicho país de conspirar para robar o extorsionar más de u$s1.300 millones a entidades bancarias y empresas, con un foco particular en el ecosistema de las criptomonedas.

Los riesgos de concentrar activos

Por otro lado, Binance registró una salida neta de activos de u$s5.800 millones tras reanudar el procesamiento de retiros de fondos el domingo por la mañana. La cifra de salidas netas, registrada por la plataforma de analítica de criptomonedas DefiLlama, representa aproximadamente el 3% de los u$s171.000 millones en activos totales bajo gestión que mantenía la compañía antes del ciberataque.

Para absorber el impacto del golpe sin congelar las operaciones, Binance habría ejecutado cerca de la mitad de las reservas en Bitcoin de su fondo de emergencia de protección al cliente (SAFU). Sin embargo, la firma aún no emitió precisiones sobre el cronograma para reponer los uS$ 6.300 millones sustraídos.

Evidencia y atribución: El FBI y la firma Elliptic vinculan el hackeo a Corea del Norte, específicamente a TraderTraitor.

Para Ouriel Ohayon, responsable de criptoactivos en eToro, la lección que debe extraer el mercado "va más allá de una sola plataforma de intercambio". Y agregó que "por segunda vez en dos años se produce un robo récord sin necesidad de sustraer una sola clave privada. Ninguna plataforma es inmune; por eso la firma transparente debe convertirse en el estándar indispensable de la industria", explicó el directivo.

Este experto cree la "rápida" respuesta de Binance "merece reconocimiento", pero el incidente también pone en foco los riesgos de concentrar activos en plataformas centralizadas, donde los usuarios dependen de un tercero para salvaguardar sus fondos. "La autocustodia ofrece una alternativa importante, ya que otorga a los usuarios un mayor control sobre sus activos y reduce la dependencia de un único proveedor. Si a esto se suma una mayor seguridad en las transacciones, es posible construir un ecosistema cripto más resiliente", concluye.