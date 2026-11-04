Xavier Becerra ganó en California y será el primer gobernador latino elegido en más de 150 años

El demócrata superó al republicano Steve Hilton con más del 64% de los votos y anticipó una fuerte disputa con la Casa Blanca de Donald Trump.

Xavier Becerra ganó la gobernación de California con más del 64% de los votos y sucederá a Gavin Newsom.

Xavier Becerra ganó la gobernación de California con más del 64% de los votos y se convirtió en el primer latino elegido para ocupar ese cargo en más de 150 años. El demócrata derrotó al republicano Steve Hilton y asumirá en Sacramento con una extensa trayectoria política y el desafío de enfrentar a la administración de Donald Trump.

“Si alguien quiere ir contra California o contra cualquier californiano, más vale que esté preparado para una pelea” , advirtió Becerra durante su discurso de victoria. Su llegada al gobierno estatal abre una nueva etapa de tensión entre California y la Casa Blanca , especialmente por las diferencias en materia migratoria, sanitaria, ambiental y de derechos electorales.

La victoria tiene un significado histórico para el estado. Hasta ahora, el único latino que había ocupado la gobernación de California era Romualdo Pacheco , quien llegó al puesto en 1875 por sucesión, después de que el entonces gobernador Newton Booth renunciara para asumir una banca en el Senado estadounidense. Pacheco ejerció entre febrero y diciembre de ese año, pero nunca fue elegido directamente para el cargo.

Por ese motivo, el diario Los Angeles Times definió a Becerra como el primer latino elegido por el voto popular para gobernar California. El resultado también adquiere relevancia por el peso de esa comunidad en el estado, donde los latinos representan más del 40% de la población y cerca de un tercio del electorado .

Nacido en Sacramento, Becerra creció en una familia trabajadora. Sus padres, de origen mexicano, construyeron su vida en California. Su madre se desempeñó como empleada administrativa y su padre trabajó en el campo y en la construcción. Fue el primero de su familia en obtener un título universitario y estudió Economía y Derecho en la Universidad de Stanford.

Romualdo Pacheco fue el único latino que había ocupado la gobernación de California antes de Xavier Becerra.

A lo largo de más de tres décadas acumuló experiencia en distintos niveles del Estado. Pasó 25 años en la Cámara de Representantes, se desempeñó durante cuatro años como fiscal general de California y luego integró el gabinete de Joe Biden como secretario de Salud y Servicios Humanos. Desde ese puesto participó en la gestión de la pandemia de COVID-19 y enfrentó la presión migratoria en la frontera sur.

Su candidatura no comenzó como la principal favorita del Partido Demócrata. La salida de Eric Swalwell, quien abandonó la carrera y renunció a su banca tras las denuncias de agresión sexual que negó, modificó el escenario electoral y permitió que Becerra ganara terreno. Su experiencia en la función pública y la ausencia de escándalos públicos le dieron mayor respaldo dentro del partido.

El gobernador electo anticipó una postura de confrontación frente a las políticas federales que afecten al estado.

El desafío de gobernar frente a Trump

Becerra sucederá a Gavin Newsom, quien no podía competir por un nuevo mandato debido a los límites constitucionales. Con este resultado, los demócratas conservarán la gobernación de California, que controlan desde 2011, y extenderán a 16 años su continuidad al frente del estado.

Durante la campaña, Hilton contó con el respaldo de Trump y centró sus críticas en la gestión demócrata. Becerra, en cambio, planteó una postura de confrontación con el Gobierno federal y anticipó que se opondrá a las medidas que considere perjudiciales para California.

No será un terreno desconocido para el gobernador electo. Durante su etapa como fiscal general, su oficina presentó 122 demandas contra la primera administración de Trump, por cuestiones vinculadas con el muro fronterizo, las regulaciones ambientales y la perforación petrolera marítima.

Entre los principales problemas que deberá atender aparecen el costo de la vivienda, el desempleo, los incendios forestales y una eventual reducción de los fondos federales destinados a Medi-Cal. También tendrá que definir cómo responder a las políticas migratorias de Washington, un tema que puede convertirlo en una de las principales figuras de la oposición demócrata.

En su discurso de victoria, Becerra evitó poner el acento en el carácter histórico de su elección y destacó sus objetivos de gestión: “No me postulé para hacer historia; me postulé para marcar una diferencia para todos los que llaman hogar a California”, afirmó.