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4 de noviembre 2026 - 11:47

"¿Hay un doctor a bordo?": Nelson Castro asistió a una pasajera que se descompensó en pleno vuelo

El periodista y médico intervino de urgencia durante un viaje rumbo a Roma y logró estabilizar a una mujer con un grave cuadro cardíaco hasta la llegada de una ambulancia.

Castro asistió a una pasajer durante un vuelo a Italia.&nbsp;

Castro asistió a una pasajer durante un vuelo a Italia. 

El periodista y médico Nelson Castro asistió de urgencia a una pasajera que sufrió una grave descompensación cardíaca en pleno vuelo rumbo a Roma y logró estabilizarla hasta que recibió atención especializada. Castro, conductor de “Vamos Rivadavia” por Radio Rivadavia AM 630, viajó a Italia para integrar la comitiva de periodistas que acompañará al papa León XIV a bordo del avión papal durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú.

Según contó el propio Castro, el episodio ocurrió durante el vuelo, cuando una mujer sufrió una emergencia médica que puso en serio riesgo su vida.

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Nelson Castro y su inesperada labor como médico a bordo

La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro”, relató Castro.

El periodista y médico explicó que la pasajera presentaba un cuadro de extrema gravedad, con una presión arterial de apenas 60/30, por lo que debió intervenir de inmediato para asistirla.

“La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital. Estaba con 60/30 de presión”, señaló el conductor de Radio Rivadavia.

La rápida intervención permitió mantener estabilizada a la mujer hasta que pudo recibir asistencia médica especializada y ser trasladada a un centro hospitalario.

A pesar de la tensión vivida a bordo, Castro relató lo sucedido con entusiasmo y expresó: “¡Viaje con trabajo médico a bordo. Vamosssss!!!!!!!”.

Aerolíneas Argentinas trasladará a la comitiva del papa León XIV durante su visita a Argentina

Aerolíneas Argentinas tendrá a su cargo los traslados aéreos de la comitiva oficial del papa León XIV durante su visita a Argentina del 8 al 11 de noviembre, según informó la compañía este lunes. El operativo incluirá vuelos de pasajeros, una operación carguera y conexiones entre distintas ciudades de la región.

El esquema previsto contempla un vuelo de pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires, junto con una operación carguera en el mismo tramo. Además, la aerolínea trasladará a la comitiva entre Buenos Aires y Córdoba, con posterior regreso a la capital argentina, y realizará un vuelo entre Buenos Aires y Lima.

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