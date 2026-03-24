Criptomonedas: Bitcoin cae debajo de los u$s70.000 y las altcoins pierden hasta 2,3% + Seguir en









El mercado cripto se mantiene atento a las futuras declaraciones de Donald Trump en torno a una desescalada bélica en Medio Oriente.

Las criptomonedas vuelven a caer este martes. Kaboompics.com

El mercado de las criptomonedas continúa atento a las repercusiones de EEUU e Israel contra Irán, así como de futuras declaraciones de Donald Trump sobre una posible desescalada bélica en Medio Oriente. En ese contexto, Bitcoin (BTC) cae y se sitúa por debajo de la franja de los u$s70.000.

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La criptomoneda reina pierde 0,8% hasta los u$s69.825,67, al tiempo que las altcoins pierden hasta 2,3% encabezadas por Ripple (XRP), que llega a los u$s1,4. En tanto, Ethereum (ETH) baja 0,1%, pero se sostiene en u$s2.134,47.

En esa línea, la cuarta criptomoneda con mayor capitalización de mercado, BNB (BNB), cae 1,2% hasta los u$s630,47. Solana (SOL) pierde 0,4% a los u$s89,67, mientras que la memecoin Dogecoin (DOGE) un 0,7% a los u$s0,09338.

Por otra parte, Cardano (ADA) cae 0,3% a los u$s0,2607, y acumula una pérdida semanal del 9,1%. A contramano, Tron (TRX) avanza 1,4% a u$s0,3102, luego de que se conociera el anuncio sobre la ampliación de su fondo para inteligencia artificial (IA) de u$s100 millones a u$s1.000 millones.

Embed SEC y CFTC clasificaron a 15 criptomonedas como "productos digitales" La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) clasificaron recientemente a Bitcoin y otras 15 criptomonedas como "productos digitales", lo que pone fin a años de litigios y zonas grises jurisdiccionales en EEUU.

Al ser categorizados como productos, y no como valores (securities), estos activos quedan ahora bajo la supervisión principal de la CFTC, y las libera de las estrictas normativas de registro que la SEC exige a las acciones corporativas o bonos, según informó CriptoNoticias. De acuerdo al documento, estas criptomonedas pasaran a ser consideradas como un "producto básico digital" cuando su valor emana de la operación programática de un sistema funcional, así como por las leyes de oferta y demanda.