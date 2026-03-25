Bitcoin apenas se sostiene por encima de los u$s70.000 por la fragilidad de los avances diplomáticos

El mercado de las criptomonedas permanece en vilo por el futuro de las acciones de EEUU e Israel contra Irán , mientras que se espera una desescalada del conflicto bélico en Medio Oriente . En ese contexto, Bitcoin (BTC) apenas supera la franja de los u$s71.000.

La criptomoneda reina gana 0,5%, al tiempo que las altcoins suben hasta 3,1% encabezadas por la memecoin Dogecoin (DOGE) , que llega a los u$s0,09692. En tanto, Ethereum (ETH) repunta 1,2% hasta los u$s2.184,24 .

En esa línea, la cuarta criptomoneda con mayor capitalización de mercado, BNB (BNB) , crece 1,4% hasta los u$s646,69, mientras que Solana (SOL) lo hace por 0,7% a los u$s92,46.

En la jornada del martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Washington está "en negociaciones ahora mismo" con Irán ya que estaba "hablando con sensatez" y parecía abierto a un acuerdo de paz. De hecho, fuentes reportaron una propuesta de 15 puntos para poner fin al conflicto . Sin embargo, una serie de ataques israelíes registrados en Teherán provocaron cautela entre inversores por contradecir algún intento de avance diplomático.

De todas formas, el precio del petróleo revirtió su aumento reciente y ayudó a respaldar el interés por el riesgo en general . Esto marca los recientes movimientos de la principal criptodivisa, que se ajustó al contexto volátil y se sostuvo a pesar de las tensiones geopolíticas.

Por otra parte, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) clasificaron recientemente a Bitcoin y otras 15 criptomonedas como "productos digitales", lo que pone fin a años de litigios y zonas grises jurisdiccionales en EEUU.

Al ser categorizados como productos, y no como valores (securities), estos activos quedan ahora bajo la supervisión principal de la CFTC, y las libera de las estrictas normativas de registro que la SEC exige a las acciones corporativas o bonos, según informó CriptoNoticias. De acuerdo al documento, estas criptomonedas pasaran a ser consideradas como un "producto básico digital" cuando su valor emana de la operación programática de un sistema funcional, así como por las leyes de oferta y demanda.