SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
25 de marzo 2026 - 08:45

Bitcoin apenas se sostiene por encima de los u$s70.000 por la fragilidad de los avances diplomáticos

Donald Trump dijo que Irán estaba "hablando con sensatez", aunque se reportaron nuevos ataques israelíes en Teherán.

Cómo opera el mercado cripto hoy.

Cómo opera el mercado cripto hoy.

Pixabay

La criptomoneda reina gana 0,5%, al tiempo que las altcoins suben hasta 3,1% encabezadas por la memecoin Dogecoin (DOGE), que llega a los u$s0,09692. En tanto, Ethereum (ETH) repunta 1,2% hasta los u$s2.184,24 .

Informate más

En esa línea, la cuarta criptomoneda con mayor capitalización de mercado, BNB (BNB), crece 1,4% hasta los u$s646,69, mientras que Solana (SOL) lo hace por 0,7% a los u$s92,46.

Embed

SEC y CFTC clasificaron a 15 criptomonedas como "productos digitales"

En la jornada del martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Washington está "en negociaciones ahora mismo" con Irán ya que estaba "hablando con sensatez" y parecía abierto a un acuerdo de paz. De hecho, fuentes reportaron una propuesta de 15 puntos para poner fin al conflicto. Sin embargo, una serie de ataques israelíes registrados en Teherán provocaron cautela entre inversores por contradecir algún intento de avance diplomático.

De todas formas, el precio del petróleo revirtió su aumento reciente y ayudó a respaldar el interés por el riesgo en general. Esto marca los recientes movimientos de la principal criptodivisa, que se ajustó al contexto volátil y se sostuvo a pesar de las tensiones geopolíticas.

Por otra parte, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) clasificaron recientemente a Bitcoin y otras 15 criptomonedas como "productos digitales", lo que pone fin a años de litigios y zonas grises jurisdiccionales en EEUU.

Al ser categorizados como productos, y no como valores (securities), estos activos quedan ahora bajo la supervisión principal de la CFTC, y las libera de las estrictas normativas de registro que la SEC exige a las acciones corporativas o bonos, según informó CriptoNoticias. De acuerdo al documento, estas criptomonedas pasaran a ser consideradas como un "producto básico digital" cuando su valor emana de la operación programática de un sistema funcional, así como por las leyes de oferta y demanda.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias