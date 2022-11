LABITCONF 2022: qué nos dejó la conferencia cripto más importante en medio de la crisis de FTX

El mensaje del CEO de Ethereum

La jornada comenzó con el referente más esperado, Vitalik Buterin. El creador de Ethereum compartió sus sensaciones sobre el MERGE, la mayor actualización de Ethereum hasta el momento. “Funcionó perfectamente durante el proceso sin afectar a los usuarios quienes ahora tienen que esperar cada vez menos para envíar una transacción” dijo y agregó que "la cadena se volvió más estable y más segura. Del lado del usuario no se siente que haya nuevos features" explicó Vitalik.

Sobre la volatilidad en el valor de la criptomoneda, Buterín comentó que: "Se habla mucho de la fragilidad del sistema pero en realidad es algo que lo beneficia. Cuando hay algo loco siempre hay actividad en la cadena y los precios suben aunque no fue algo que esperábamos. Los cambios en el mercado tienen diferentes consecuencias"

Y agregó: "El gran mensaje no es si cripto tiene éxito o fracaso, sino qué parte de cripto tiene éxito y qué parte fracaso. A veces pareciera que más regulación es mejor pero hay que ver qué tipo de regulación es necesaria y de qué proyecto cripto se trata. Las redes no fallaron, Bitcoin no falló, Ethereum no falló. Las plataformas no fallaron".

Antes de finalizar su presentación señaló: "Ethereum es una comunidad que está creciendo rápidamente. Soporta aplicaciones más avanzadas. La descentralización era lo que queríamos y es muy significativa"

Otra referente del sector, Gloria Zaho, la primera mujer en desempeñar el rol de mantenedora del código de Bitcoin, habló de la innovación del protocolo y las ineficiencias a evitar en las transacciones y remarcó que “las mejoras en el protocolo p2p ayudan a lograr transacciones más robustas”.

El futuro del Bitcoin

Por su parte, Elizabeth Stark la co fundadora y CEO de Lightning, una de las compañías más innovadoras del universo Bitcoin, reflexionó sobre lo ocurrido durante la última semana en el ecosistema y afirmó que "ha sido una semana difícil, mucha gente fue afectada y es una excelente razón para saber que Bitcoin es diferente. Como lo dijo Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin, el actual sistema financiero no es sostenible”

“Sabemos que Bitcoin está descentralizado y va a seguir funcionando. En el caso de FTX muchos confiaron y hay que verificar. Bitcoin tiene que ver con cuestionar el sistema tradicional y no repetir los mismos errores" y agregó: "Me entusiasma mucho la adopción de Bitcoin en la comunidad en todo el mundo, el uso de e-cash y la economías circulares. Vamos a ver mucho más de esto en los próximos años".

El panorama para los próximos años

Otro de los paneles más esperados de la segunda jornada fue el que participaron los principales exchanges de la región. Mario Iemma de Bitget, Julián Colombo, CEO Argentina de BITSO, Pablo Magro de OKX y Maximiliano Hinz de BINANCE, abordaron los principales temas del sector y comentaron los planes de la compañías para el próximo año. Los ejecutivos coincidieron que la transparencia, seguridad y educación son ejes centrales para generar la confianza de los usuarios.

El futuro del cómic también estuvo presente en el escenario principal de LABITCONF de la mano del líder indiscutido de la industria, Gareb Shamus, creador de la Comic Con, quién visitó por primera vez Argentina para contar su visión sobre el potencial disruptivo de los NFT, el Web3 y la Blockchain.

“Los superhéroes hacen que la gente se sienta bien, les hace creer en algo. Spiderman ha sido siempre mi favorito. Cuando me enteré de los NFT´s y web3, al principio me di cuenta que era contenido y comunidad, lo mismo que hicimos con la Comic cuando empezamos. Para nosotros, que venimos de ese mundo, lo más importante es el recorrido del héroe, la historia. En eso, Web3 es recorrer un camino y ahí estamos trabajando con nuestra nueva empresa. Para mi los superhéroes son el futuro de la web3”.