Las principales criptomonedas levantan vuelo pero se mantiene alta volatilidad

Pese a las subas, el desplome sigue siendo de más de un 15% en los últimos siete días y la corrección desde los máximos históricos de noviembre, en u$s69.000, de casi el 50%.

La violenta volatilidad de estas jornadas obedece a múltiples factores que vienen lastrando el precio desde inicios de este año, entre los que destacan una mayor regulación en EEUU o en Rusia de la industria de las criptomonedas. Además, la inminente reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EEUU (Fed) y las tensiones entre Rusia y Ucrania, así como con la OTAN y EEUU, han provocado un auténtico pánico vendedor en los activos de riesgo, que se ha cebado en las criptos.

El enorme rebote del lunes de Wall Street también se añadió a la mezcla explosiva, dada la enorme correlación del bitcoin con la bolsa de EEUU, especialmente con el sector tecnológico.

Mientras la última hora sobre el conflicto pasa por que EEUU ha preparado 8.500 efectivos para un posible ataque ruso contra Ucrania, lo nervios ante la Fed irán en aumento en las próximas horas, ya que se esperan pasos para contener la galopante inflación y acabar con el dinero fácil, principal motor de la exuberancia en el mercado de ‘criptos’. “La historia es realmente cuán agresivo es el endurecimiento", comentó Marc Chandler, estratega jefe de mercado en Bannockburn Global Forex.

El Bitcoin se encuentra ahora en una coyuntura crítica en la que los analistas aseguran que una mayor venta podría revertir su tendencia alcista a largo plazo. Hoy se encuentra a prueba: “El golpe psicológico de perder u$s40.000 no es nada comparado con lo que ocurre si caen u$s30.000”, indica Craig Erlam, analista de Oanda. “Se trata de un importante nivel de soporte técnico que se mantuvo a lo largo de 2021, a pesar de ser sometido a numerosas pruebas a principios del año pasado y durante todo el verano. Si esto cae, la cosa se puede complicar mucho”, advirtió con Bolsamanía.

En el muy corto plazo “todo es posible, incluso un violento rebote en forma de 'pull back' a la resistencia (antes soporte) de los 40.000 dólares”, comenta José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía por su parte. “Y más, teniendo en cuenta que tenemos el precio en la base (soporte de corto plazo) del canal bajista por el que se viene desplazando el futuro del bitcoin desde los máximos históricos de noviembre en los u$s69.355”.

“En cualquier caso, la experiencia me dice que a pesar de la caída del 50% desde los máximos históricos no ha habido capitulación. Hay miedo, preocupación, muchas dudas, pero no hay pánico vendedor”, concluyó el analista.