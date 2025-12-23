El mercado cripto atraviesa unos meses llenos de incertidumbre, mientras analistas debaten sobre si Bitcoin (BTC) atravesará un período alcista o bajista en 2026. Si bien algunos proyectan un valor de u$s90.000 como signo de estabilidad, otros, como Jurrien Timmer, director de investigación macroeconómica global de Fidelity, creen que se acerca un importante recorte.
Crisis de Bitcoin: Fidelity proyecta el fin de un ciclo alcista y un piso de u$s65.000
Su director de investigación, Jurrien Timmer, aseguró que la principal criptodivisa terminará cumpliendo con un ciclo histórico.
-
Bitcoin retrocede a u$s87.000 y estanca su crecimiento
-
Bitcoin no puede sostenerse por encima de los u$s90.000, mientras Ethereum lucha por no caer de los u$s3.000
Desde una de las mayores gestoras de activos del mundo, aseguró que Bitcoin se dirige a un piso de u$s65.000, a pesar de mantener una visión positiva sobre la principal criptodivisa a largo plazo. Su argumento es que la criptomoneda volverá a seguir su histórico ciclo de cuatro años, impulsado por los eventos de halving. En ese marco, el máximo histórico (ATH) de US$126.000 registrado el 6 de octubre habría marcado el techo del ciclo, tanto en términos de precio como de tiempo.
En base a ese ciclo de cuatro años, Fidelity prevé que 2026 será un año a la baja, con un nivel de soporte para bitcoin actualmente ubicado en el rango de u$s65.000 a u$s75.000.
La publicación de Timmer en X sobre el futuro de Bitcoin
“Aunque sigo siendo un optimista secular sobre Bitcoin, me preocupa que Bitcoin haya terminado otra fase de reducción a la mitad de su ciclo de cuatro años, tanto en precio como en tiempo", compartió Timmer desde su cuenta en la red social X.
En la misma publicación, añadió: “Si alineamos visualmente todos los mercados alcistas, podemos ver que el máximo de octubre de u$s125,000 tras 145 meses de subidas se ajusta bastante bien a lo esperado. Los inviernos de bitcoin suelen durar aproximadamente un año, por lo que intuyo que 2026 podría ser un año de transición o de pausa para bitcoin".
- Temas
- Bitcoin
- Criptomonedas
Dejá tu comentario