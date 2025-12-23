Crisis de Bitcoin: Fidelity proyecta el fin de un ciclo alcista y un piso de u$s65.000 + Seguir en









Su director de investigación, Jurrien Timmer, aseguró que la principal criptodivisa terminará cumpliendo con un ciclo histórico.

La tendencia bajista que puede enfrentar Bitcoin, según un experto. Depositphotos

El mercado cripto atraviesa unos meses llenos de incertidumbre, mientras analistas debaten sobre si Bitcoin (BTC) atravesará un período alcista o bajista en 2026. Si bien algunos proyectan un valor de u$s90.000 como signo de estabilidad, otros, como Jurrien Timmer, director de investigación macroeconómica global de Fidelity, creen que se acerca un importante recorte.

Desde una de las mayores gestoras de activos del mundo, aseguró que Bitcoin se dirige a un piso de u$s65.000, a pesar de mantener una visión positiva sobre la principal criptodivisa a largo plazo. Su argumento es que la criptomoneda volverá a seguir su histórico ciclo de cuatro años, impulsado por los eventos de halving. En ese marco, el máximo histórico (ATH) de US$126.000 registrado el 6 de octubre habría marcado el techo del ciclo, tanto en términos de precio como de tiempo.

En base a ese ciclo de cuatro años, Fidelity prevé que 2026 será un año a la baja, con un nivel de soporte para bitcoin actualmente ubicado en el rango de u$s65.000 a u$s75.000.

bitcoin cripto Kaboompics.com La publicación de Timmer en X sobre el futuro de Bitcoin “Aunque sigo siendo un optimista secular sobre Bitcoin, me preocupa que Bitcoin haya terminado otra fase de reducción a la mitad de su ciclo de cuatro años, tanto en precio como en tiempo", compartió Timmer desde su cuenta en la red social X.

En la misma publicación, añadió: “Si alineamos visualmente todos los mercados alcistas, podemos ver que el máximo de octubre de u$s125,000 tras 145 meses de subidas se ajusta bastante bien a lo esperado. Los inviernos de bitcoin suelen durar aproximadamente un año, por lo que intuyo que 2026 podría ser un año de transición o de pausa para bitcoin".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TimmerFidelity/status/2001706526256566473?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2001706526256566473%7Ctwgr%5Ece2de43525aa1120fba746ff654aa492fd2b3e3d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberglinea.com%2Fcripto%2Fse-cierra-el-ciclo-alcista-de-bitcoin-fidelity-proyecta-un-piso-de-us65000%2F&partner=&hide_thread=false While I remain a secular bull on Bitcoin, my concern is that Bitcoin may well have ended another 4-year cycle halving phase, both in price and time. If we visually line up all the bull markets (green) we can see that the October high of $125k after 145 months of rallying fits… pic.twitter.com/Uxg9DTccnt — Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) December 18, 2025

